Cgil e Cisl: «La Uil non è stata isolata, ma sta facendo un’inspiegabile corsa in solitaria»

ORBETELLO – «A Orbetello la Uil Fpl ha fatto un’inspiegabile corsa in solitaria – sottolineano Alessandra Savignano (Cgil Fp) e Simona Piccini (Cisl Fp) – e ha firmato senza fiatare la proposta di contratto decentrato sottopostale dal Comune lagunare, non rispettando l’impegno preso all’unanimità fra le forze sindacali di attendere una nuova proposta dell’amministrazione, che avrebbe dovuto ridurre il divario economico tra le varie competenti del personale».

«Quella proposta non è mai arrivata – continuano -. E ci chiediamo per quale motivo la Uil, di fronte a un comportamento poco ortodosso e irrispettoso delle prerogative sindacali e delle regole contrattuali (mancata informazione preventiva/successiva di modifiche organizzative aventi impatto sulle risorse del fondo del personale), oltre alla tardiva convocazione al tavolo delle trattative (ore 12 del 31 dicembre scorso) per sottoscrivere la pre-intesa, non sia ricorsa al giudice del lavoro, ma abbia sottoscritto il contratto decentrato rompendo un’unità sindacale sempre praticata. Almeno fino a questo momento».

«Non si capisce poi come Uil Fpl possa asserire gli sia stata negata la partecipazione all’assemblea sindacale di Cgil e Cisl quando né i dipendenti né lo stesso sindacato hanno rappresentato ad alcuno tale esigenza – proseguono Cgil e Cisl -. Peraltro ci risulta quanto meno strano che un sindacato, che dovrebbe conoscere bene le regole contrattuali, chieda di assistere all’assemblea di iscritti e simpatizzanti di altre sigle».

«Quanto all’ottima compagnia vantata da Uil Fpl al momento della firma, rileviamo solo che il contratto economico definitivo 2019, alla cui sottoscrizione Cgil Fp e Cisl Fp non siamo stati neanche convocati dall’amministrazione, è stato sottoscritto solo da tre dei cinque componenti della Rsu – vanno avanti Savignano e Piccinini -. Maggioranza che non ha evitato laceranti discussioni. Determinate da un contratto che sancisce differenze economiche rilevanti tra personale turnista e non; tra chi si vedrà riconosciuta una progressione economica e chi no. Il contratto decentrato appena sottoscritto introduce una soglia di sbarramento così malamente definita da rendere necessaria, già nel tavolo tecnico del 15 gennaio scorso, una profonda riflessione sul metodo. Riflessione cui, ancora una volta, Cgil e Cisl, su sollecitazione dei propri iscritti e simpatizzanti, hanno avviato col consueto spirito propositivo, suggerendo una soluzione interpretativa accolta favorevolmente anche dall’amministrazione comunale».

«Con tali premesse – proseguono -, ci viene da pensare che la segreteria Uil Fpl abbia piuttosto mal vissuto la mancata richiesta di incontro, che parte del personale che ha rivolto solo alla Cgil Fp e Cisl Fpl, come si rileva dai documenti ufficiali), ritenendo in modo erroneo di essere l’unico riferimento sindacale in tale ente, in quanto il rappresentante territoriale Uil Fpl è anche dipendente del Comune di Orbetello».

«Ad ogni modo – concludono Savignano e Piccini -, ci auspichiamo che nel prosieguo delle trattative la Uil Fpl torni ad essere collaborativa anche nel caso di Orbetello, coerentemente con i percorsi seguiti in altri enti simili».