Avevano in auto refurtiva per 8mila euro: fermate due persone. Sequestrata anche droga per 4.500 euro

ORBETELLO – 8 mila euro di refurtiva, frutto di colpi in appartamenti. Due persone sono state denunciate in settimana dal Radiomobile di Orbetell per ricettazione. I militari avevano effettuato un controllo nella loro auto trovando un ricco bottino provento di furti.

È solo una delle attività portate avanti dalla Compagnia dei carabinieri di Orbetello per combattere la criminalità. Nel corso di queste attività i militari hanno anche sequestrato due etti di droga per un valore di circa 4.500 euro. Numerose patenti ritirate. Denunciata una persona per guida in stato di ebbrezza. 180 grammi di droga, 26 soggetti segnalati quali assuntori, 14 patenti di guida ritirate e una persona denunciata per guida in stato di ebbrezza.

Questo è un primo bilancio dell’attività condotta dai carabinieri della Compagnia di Orbetello che dall’inizio dell’anno hanno intensificato i controlli su tutto il territorio di competenza al fine di contrastare in maniera coordinata, incisiva e dura il consumo di sostanze stupefacenti e alcool.

Un giro di vite che dall’Argentario alle colline di Magliano e Capalbio si è espresso mediante la predisposizione di numerosi posti di controllo e perquisizioni sulle principali arterie e nelle aree rurali, sia diurni che notturni con l’appoggio di personale in abiti civili del NORM del capoluogo lagunare.

L’attività ha consentito ai militari dell’Arma di rinvenire e sottoporre a sequestro un ingente quantitativo di sostanze, perlopiù cocaina e hashish per un peso complessivo di quasi due etti e un valore sul mercato pari a circa 4.500 euro. Un lavoro costante e mirato quello dei carabinieri volto non solo a reprimere lo spaccio e l’abuso di sostanze ma anche a scoraggiare e prevenire l’acquisto da parte di giovani e giovanissimi che una volta fermati si ritroverebbero senza patente e con gravi provvedimenti di polizia a carico.

L’attività di contrasto, inoltre ha permesso ai carabinieri di controllare numerosi autoveicoli con a bordo persone di interesse operativo provenienti sia dal resto della provincia che dal Lazio, molti dei quali con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio.

Non solo droga ma anche alcool nel mirino dei carabinieri di Orbetello. Infatti, nell’ultimo mese è stata anche deferita una persona per guida in stato di ebbrezza poiché trovata con un tasso alcolemico pari a 1, 45 gl/l, un tasso di quasi tre volte superiore a quello consentito.