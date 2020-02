Ascolto, partecipazione, confronto: in Maremma il Pd lancia “Toscana delle idee”

GROSSETO – Febbraio sarà il mese dedicato all’approfondimento e al confronto con le comunità, con gli operatori, con le imprese e gli amministratori, insomma un dibattito ampio e articolato per raccogliere istanze e proposte in vista delle elezioni regionali di primavera.

“Abbiamo deciso di avviare il percorso che ci porterà tra pochi mesi alle elezioni regionali con due serie di incontri sul territorio – spiega Giacomo Termine, segretario provinciale Pd Grosseto –: un’iniziativa pubblica che promuoviamo in collaborazione con il Gruppo del Partito Democratico in Regione e un’altra in cui come segreteria del partito provinciale grossetano incontreremo rappresentati di associazioni e imprese. L’idea è quella di condividere criticità e punti di forza, di raccogliere istanze e proposte per lavorare al meglio al programma per la Toscana del futuro”.

L’iniziativa pubblica si chiama ‘Toscana delle idee’ e si articola in sei incontri sul territorio dedicati a cinque macrotemi (l’ultimo appuntamento sarà l’assemblea plenaria conclusiva), ognuno a sua volta “spacchettato” in quattro o cinque tavoli di lavoro. La partecipazione sarà libera e gratuita, è consigliata la registrazione online.

“L’idea è quella di confrontarci a partire dal lavoro svolto in questi anni dalla Regione per il nostro territorio nei diversi settori socio-economici, per questo io parteciperò a tutti i forum e saranno presenti anche altri rappresentanti del governo regionale, consiglieri, assessori, ma anche il presidente Enrico Rossi nell’incontro di apertura e la segretaria Simona Bonafè nella plenaria conclusiva – commenta Leonardo Marras, consigliere regionale e capogruppo Pd Toscana –. Abbiamo scelto cinque macro aree che riteniamo fondamentali, che sono state protagoniste delle politiche regionali di questa legislatura e che necessariamente dovranno essere priorità per la prossima. Parleremo, così, di sanità, welfare e sport, ambiente e sostenibilità, lavoro, impresa e sviluppo, di turismo e di aree interne; i partecipanti ad ogni forum faranno le loro proposte e voteranno quelle che li convincono di più e che, quindi, andranno a far parte del documento finale che consegneremo alla segretaria regionale nell’assemblea conclusiva”.

“Siamo un partito che vive dentro le nostre comunità, uno strumento aperto ai cittadini e alle loro idee, a servizio dei bisogni delle categorie produttive, attento alle necessità del territorio. Su queste relazioni, sulla competenza e capacità dei nostri rappresentanti basiamo la proposta Pd per governare ancora la nostra regione. Da qui nasce l’esigenza e l’idea delle due iniziative; le consultazioni, che faremo come segreteria, si svolgeranno quasi in contemporanea a Toscana delle idee, dal 12 al 19 febbraio, quindi entro la fine del mese avremo raccolto tantissimi spunti su cui lavorare e credo che questo sarà davvero importante per noi, per il Partito Democratico. L’obiettivo è quello di progettare il futuro, di guardare alle generazioni che verranno e offrire loro opportunità. La Maremma e l’Amiata hanno importanti risorse umane e ambientali, hanno capacità. Sono queste capacità che vogliamo far emergere e valorizzare “.

CALENDARIO TOSCANA DELLE IDEE

sabato 8 febbraio, ore 9 -13, forum sanità, welfare e sport con Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana – Grosseto, Hotel Granduca

giovedì 13 febbraio, ore 16-19, forum ambiente e sostenibilità con Stefano Baccelli, presidente commissione Ambiente e Monia Monni – Bagno di Gavorrano, Casa del Popolo

venerdì 14 febbraio, ore 16-19, forum aree interne con Vittorio Bugli, assessore regionale – Santa Fiora, Sala del Popolo (palazzo comunale)

venerdì 21 febbraio, ore 16-19, forum lavoro, imprese e sviluppo con Vincenzo Ceccarelli – Orbetello,

giovedì 27 febbraio, ore 16-19, forum turismo con Stefano Ciuoffo, assessore regionale – Follonica, Sala Tirreno

sabato 29 febbraio, ore 10, plenaria conclusiva con Simona Bonafè, segretaria regionale – Grosseto, Hotel Granduca

CONSULTAZIONI

La segreteria ed il segretario consulteranno i seguenti operatori economici della provincia: cooperative agricole, sindacati, associazioni agricole, terzo settore, associazioni industria, edilizia, commercio, artigianato.

In attesa dell’ufficializzazione, che avverrà con la Direzione del 7 febbraio, iniziano a circolare le prime voci sui candidati dem in Regione. Con molta probabilità sarà il consigliere uscente Leonardo Marras il capolista tra i quattro candidati del Partito democratico nella provincia di Grosseto.