Ragazzino di 15 anni si fa male durante la partita

PORTO SANTO STEFANO – Un ragazzino di 15 anni è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasferito all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Il giovane atleta, questa mattina, alle 11.30, si trovava in campo, a Porto Santo Stefano, nel comune di Monte Argentario, e stava giocando quando si è fatto male.

Il giovane è stato soccorso dai sanitari e trasferito in ospedale: le sue condizioni non sono gravi, per lui si parla di un colpo di frusta.