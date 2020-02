Polveri bagnate per le ragazze della Gea, il Costone Siena ne approfitta e vince

GROSSETO – Sconfitta casalinga per una Gea Grosseto dalle polveri bagnate contro il Costone Siena (28-45 il finale) nella terza di ritorno del campionato di serie B femminile. Le biancorosse grossetane allenate da Luca Faragli, che ha ripresentato Chiara Camarri nello starting five, hanno fatto registrare percentuali bassissime al tiro e non è bastata un’ottima prestazione in difesa per fermare le senesi. Basti pensare che nel secondo tempo le padrone di casa hanno messo insieme appena otto punti, quattro per periodo, un po’ pochino per contrastare un avversario che si trova nelle prime posizioni della graduatoria.



“La palla non ha voluto saperne di entrare nel canestro – è il commento del coach Luca Faragli – hanno sbagliato l’inimmaginabile, anche facili tentativi da sotto. A nostra scusante avevamo solo le non perfette condizioni di Camilla Amendolea bloccata dal mal di schiena. Ho provato a dare spazio a tutte ma non è bastato a cambiare l’inerzia della gara. Buono invece il comportamento in difesa, visto che abbiamo concesso appena 45 punti alla quarta in classifica”.

“Dobbiamo rimetterci subito in carreggiata – conclude Faragli – anche se ci attende un duello proibitivo contro l’imbattuta Pallacanestro Firenze. Sarà comunque l’occasione per dare spazio alle ragazze che ne hanno avuto meno per far rifiatare le veterane”.

GEA: Masini 2, Amendolea 6, Furi 10, Simonelli, Giulia Camarri, Chiara Camarri 1, Bellocchio 2, Sposato 5, Benedetti 2, Di Stano. All. Luca Faragli.

COSTONE SIENA: Corti, Sardelli 6, Beatrice Balestrazzi, Poletti 4, Renzoni, Ginanneschi, Bianconi 4, Dragoni 13, Dragone, Pierucci 4, Bonaccini 8, Sabia 7. All. Fattorini.

ARBITRI: Francesco Carlotti di Calcinaia e Lorenzo Nocchi di Vicopisano.

PARZIALI: 12-16, 20-33; 24-43.