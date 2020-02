Massi si staccano e cadono sulla carreggiata: chiusa la strada

MONTIERI – È stata una fortuna che in quel momento non passasse nessuno, perché gli enormi massi che sono caduti sulla carreggiata sulla strada provinciale Galleraie, avrebbero potuto causare un incidenti con esiti anche mortali.

I massi, due più grossi e una serie di rocce più piccole, stanno occupando parzialmente la strada tra Montieri ed il ponte delle Merse, poco sopra la località Cupiano.

«La provincia – precisa il sindaco di Montieri Nicola Verruzzi – ha messo in sicurezza la zona, e ha disposto la chiusura al traffico della strada, con obbligo di utilizzo percorsi alternativi».

«Ci sarà la possibilità per i residenti di percorrerla dal ponte a salire fino alle rispettive abitazioni. Il traffico è perciò chiuso fino a nuove comunicazioni. Forniremo informazioni nel corso della giornata sui nuovi percorsi per gli autobus e su eventuali aggiornamenti».

Il sindaco chiede a tutti «Di non mettersi in viaggio per non intralciare le operazioni». Oltre alla rimozione la Provincia dovrà occuparsi di mettere in sicurezza il costone, evidentemente friabile, da cui si sono staccati i due enormi massi precipitati sulla strada.