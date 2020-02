FOLLONICA – In anteprima vi mostriamo i carri del Carnevale di Follonica. Oggi alle 14,30 inizia la prima sfilata della 53esima edizione della kermesse follonichese e noi con le foto di Giorgio Paggetti vi vogliamo svelare come sono i carri degli otto rioni.

Quest’anno la qualità dei carri, come si può vedere, è molto elevata così come sono cresciute in media le dimensioni dei vari carri.