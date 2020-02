L’Hc Castiglione riscatta la sconfitta in Coppa, battuto il Cp Alice in campionato

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – L’Hc Castiglione riscatta la sconfitta in Coppa Italia infliggendo una pesante sconfitta all’Alice Grosseto nella quarta giornata del campionato di serie B (11-4 il finale). I biancorossi allenati da Alessandro Brizzi nulla hanno potuto contro la determinazione dei biancocelesti, intenzionati ad aggiudicarsi il derby e rimanere in testa al girone E. De Virgilio e compagni, dopo essere passati in vantaggio con Massimiliano De Virgilio, sono rimasti in partita per una ventina di minuti, poi con un parziale di 4-1 nel giro di tre minuti la squadra di Biancucci ha preso decisamente la testa della gara e non la più mollata.

Alice deve tra l’altro ringraziare il 45enne Lorenzo Camisoli, chiamato a difendere la porta grossetana per l’assenza di Raffaello Ciupi, andato a Modena a fare il secondo di Saitta, se il Castiglione è riuscito a segnare solo undici reti. Camisoli è un esempio da seguire: la professionalità e la passione lo portano ad essere protagonista dopo tanti anni di carriera. Il resto della squadra non è riuscita invece ad esprimere il gioco migliore e non ha potuto mettere un freno alla corsa dei padroni di casa, trascinati da un Mattia Maldini in giornata di grazia, autore di sei reti. Tra i grossetani doppiette di Rosati e Bianchi (foto di repertorio di Mimmo Casaburi).

Nell’altra gara della giornata il Siena Hockey ha travolto il Follonica A per 10-1 (primo tempo 5-0).

La classifica: Hc Castiglione e Siena Hockey 9; Follonica A 6; Alice Grosseto e Follonica B 0.

HC CASTIGLIONE: Donnini; Biasetti, Montauti, Lorenzo Perfetti, Cabiddu, Guarguaglini, Lorenzo Biancucci, Emanuele Perfetti, Maldini. All. Raffaele Biancucci.

ALICE GROSSETO: Camisoli; Angeli, Leonardo Ciupi, Bardini, De Virgilio, Rosati, Alfieri, Bianchi, Filippeschi. All. Alessandro Brizzi.

ARBITRO: Edoardo D’Alessandro.

RETI: nel p.t. al 3’29 Rosati, 8’48 Maldini, 11’56 Biancucci, 16’32 Montauti, 21’04 Maldini, 21’28 Cabiddu, 23’22 Rosati, 24’03 Maldini, 24’21 Cabiddu; nel s.t. 1’02 Maldini, 3’41 Cabiddu, 4’53 Maldini, 13’21 Bianchi, 15’07 Maldini, 18’31 Bianchi.

NOTE: cartellino blu a De Virgilio (2).