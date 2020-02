L’almanacco del Giunco: il 2 febbraio Hitler scioglie il Parlamento tedesco e debutta Frank Sinatra

GROSSETO – Domenica 2 febbraio, presentazione di Gesù al tempio, Giornata mondiale delle zone umide , il sole sorge alle 7.33 e tramonta alle 17.25. Accadeva oggi:

962 – Ottone I di Sassonia è incoronato da papa Giovanni XII.

1032 – Corrado II il Salico diventa re di Borgogna.

1119 – Elezione di papa Callisto II.

1177 – Giovanna d’Inghilterra giunge a Palermo in vista del matrimonio con il re Guglielmo II di Sicilia.

1309 – Papa Clemente V viene trattenuto ad Avignone dal re di Francia Filippo il Bello, inizia la cattività avignonese.

1438 – Forte terremoto nel Lazio.

1509 – Battaglia di Diu, in India, tra Portogallo e Turchia.

1536 – Lo spagnolo Pedro de Mendoza fonda Buenos Aires, in Argentina.

1703 – Un violento terremoto del X grado della scala Mercalli colpisce L’Aquila e il suo circondario causando oltre 6.000 morti.

1709 – Alexander Selkirk viene salvato dal naufragio su un’isola deserta, ispirerà il libro Robinson Crusoe di Daniel Defoe.

1744 – Papa Benedetto XIV pubblica l’enciclica Inter omnigenas, su i cristiani che occultano la propria fede.

1797 – Si combatte la battaglia di Faenza fra le milizie pontificie del generale Colli e la Grande armata di Napoleone.

1808 – Papa Pio VII non aderisce al blocco continentale imposto da Napoleone a tutti gli stati europei per isolare l’Inghilterra. Per cui le truppe francesi occupano Roma.

1812 – La Russia fonda una colonia per il commercio di pellicce a Fort Ross, in California.

1831 – Elezione di papa Gregorio XVI.

1848

– La firma del Trattato di Guadalupe Hidalgo pone fine alla Guerra messicano-statunitense;

– Corsa all’oro in California: la prima nave di emigranti cinesi in cerca di fortuna in California arriva a San Francisco.

1870 – Viene rivelato che il famoso gigante di Cardiff era solamente minerale di gesso inciso, e non i resti pietrificati di un essere umano.

1876 – Viene fondata la National League of Professional Baseball Clubs, una delle due top league di baseball professionistico che formano la Major League Baseball statunitense.

1878 – La Grecia dichiara guerra alla Turchia.

1897 – Il campidoglio della Pennsylvania viene distrutto dal fuoco.

1899 – La Conferenza dei Premier australiani tenutasi a Melbourne concorda che la capitale australiana (Canberra) dovrà essere collocata tra Sydney e Melbourne.

1908 – Sándor Ferenczi, futuro pioniere della psicoanalisi, rende visita per la prima volta a Sigmund Freud: è l’inizio di un sodalizio amicale e scientifico che durerà tutta la vita.

1920

– L’Estonia sigla con la Russia il Trattato di Tartu, con cui le viene riconosciuta l’indipendenza;

– La Francia occupa Memel.

1924 – Nel corso dei Giochi olimpici invernali, a Chamonix-Mont-Blanc (Francia) viene fondata la Federazione Internazionale Sci.

1925 – Una slitta trainata da cani arriva a Nome (Alaska) per consegnare del siero anti-difterite, ispirando la famosa gara Iditarod.

1933 – Adolf Hitler scioglie il parlamento tedesco.

1935 – Il poligrafo viene testato per la prima volta. Leonard Keeler conduce l’esperimento a Portage, nel Wisconsin.

1940 – Frank Sinatra debutta con l’orchestra di Tommy Dorsey.

1943 – Seconda guerra mondiale: con la resa delle ultime sacche di resistenza tedesca si conclude la battaglia di Stalingrado con la vittoria completa dell’Armata Rossa.

1944 – Resistenza italiana: i partigiani istituiscono la Repubblica del Corniolo.

1945 – Seconda guerra mondiale: il presidente statunitense Franklin Delano Roosevelt e il primo ministro britannico Winston Churchill partono per incontrare il leader sovietico Josif Stalin nella Conferenza di Jalta.

1962 – Per la prima volta in 400 anni Nettuno e Plutone si allineano.

1967 – Nasce la American Basketball Association.

1971 – Viene firmata la Convenzione di Ramsar.

1972 – L’ambasciata britannica a Dublino viene distrutta per protesta contro la domenica di sangue.

1979 – Sid Vicious, bassista dei Sex Pistols viene trovato morto di overdose.

1989 – Invasione sovietica dell’Afghanistan: l’ultima colonna blindata dell’Unione Sovietica lascia Kabul, ponendo fine a nove anni di occupazione militare.

1990

– Apartheid: in Sudafrica il presidente Fredrik Willem De Klerk permette all’African National Congress di tornare a funzionare legalmente e promette di liberare Nelson Mandela;

– Viene ucciso a Roma il boss della banda della Magliana Enrico De Pedis.

2003 – Václav Havel termina il secondo mandato come presidente della Repubblica Ceca.

2013 – Muore assassinato Christopher Scott Kyle, detto “La Leggenda”, un militare statunitense nonché il miglior cecchino degli U.S. Navy Seal; affermò di aver ucciso più di 255 guerriglieri iracheni.

