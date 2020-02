Il Follonica Gavorrano si ripete col Flaminia: una rete per parte e un rigore fallito

CIVITA CASTELLANA – Finisce 1-1 tra Follonica Gavorrano e Flaminia, sul rettangolo verde di Civita Castellana. Un pareggio esterno, nonché quinto risultato utile consecutivo per i maremmani, che riecheggia il turno di sette giorni fa in casa del Cannara: una rete per parte in un campo avverso ma soprattutto un calcio di rigore non realizzato – il sesto della stagione – e che sarebbe potuto essere determinante; questa volta a non esultare dal dischetto è stato Lorenzo Benedetti, che dieci minuti dopo ha comunque raddrizzato la gara con un gran gol.

Primi venti minuti di gioco veloci, senza grosse emozioni. Al 25’ il Flaminia passa in vantaggio con Barone che trova un corridoio nella difesa maremmana con un tiro dalla distanza leggermente deviato da un biancorossoblù.

Dopo il gol i viterbesi prendono in mano la partita, pur non creando altri pericoli alla porta di Wroblewski. L’unica buona occasione per il Follonica Gavorrano al 39’. Grazie ad un passaggio in profondità, Lorenzo Benedetti si presenta solo davanti al portiere Montesi, che riesce a parare il tentativo dell’attaccante ex Pianese.

Il Follonica Gavorrano entra in campo nella ripresa con un piglio diverso e prende in mano la gara. Il Flaminia esce praticamente dal gioco e lascia campo libero ai grossetani che hanno avanzato il baricentro. Al 18’ la prima bella occasione con Montesi che neutralizza il tiro di Apolloni. Al 21’ gli ospiti mandano alle ortiche il sesto penalty della stagione. Benedetti viene contrastato fallosamente da Fapperdue. Rigore ineccepibile che lo stesso Benedetti spedisce sopra la traversa. L’undici di Paolo Indiani non si perde d’animo e alla mezz’ora trova il meritato pareggio con Lorenzo Benedetti parte in velocità e fa secco il portiere laziale con un bel tiro. I toscani provano a portare a casa l’intero bottino, ma la difesa del Flaminia resiste.

FLAMINIA (4-4-2): Montesi; Massaccesi (36’ s.t. Nohman), Battistelli, Papini, Fapperdue; Barone, Staffa, Lazzarini, Guadalupi (27’ s.t. Stentella); Morbidelli, Sirbu. A disposizione: Stasi, Buffolino, Bangoura, Stentella, Rizzo, Tocci, Boldrini, Polizzi, Nohman, All. Punzi.

FOLLONICA GAVORRANO (4-4-2): Wroblewski; Ferrante (33’ s.t. Pietro Carcani), Berardi (21’ s.t. Colucci), Bruni, Ferraresi; Lombardi, Gemignani, Torelli (14’ s.t. Rosa Gastaldo), Apolloni (14’ s.t. Lepri), Benedetti, Brega. A disposizione: Ombra, Colucci, Lepri, Guazzini, Carcani, Pardera, Valente, Rosa Gastaldo. All. Indiani.

ARBITRO: Edoardo Gianquinto di Parma, assistenti Mario Capasso di Piacenza e Matteo Siracusano di Sulmona

MARCATORI: 25’ Barone, 31’ st Benedetti.

NOTE: ammoniti Massaccesi, Sirbu, Gemignani, Rosa Gastaldo. Rec. p.t. 1’, s.t. 4’