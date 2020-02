BAROSI 5.5: Incolpevole sulle prime due reti, sbaglia sulla terza il tempo dell’uscita.

POLIDORI 5.5: Partita difficile contro un avversario tosto. Arriva proprio dalla sua parte l’azione che porta al primo gol ospite. (Dal 33’ st PIERANGIOLI 5.5: Entra in un momento molto delicato e prova a dare vivacità all’azione).

CIOLLI 6.5: Si fa vedere di testa sulle palle alte e al 18’ salva sulla riga un gol già fatto.

GORELLI 6: Peccato per il tocco sfortunato, complice anche il campo in occasione dell’appoggio sbagliato da Milani, che porta alla rete del pari. Per il resto si fa valere con le cattive limitando i danni.

MILANI 5: Partita difficile sulla sua fascia, condita purtroppo da un errore che ha dato vita al 2-2 e che pesa sulla sua gara. (40’ st VILLANI SV: minuti finali per cercare l’impresa).

VILIGIARDI 6: Morde alle caviglie gli avversari, dedicandosi più alla fase di copertura che non alle ripartenze. (18’ st FRATINI 6: In campo nel momento più difficile, estrae dal cilindro la giocata più bella servendo a Moscati davanti porta una palla di rara bellezza).

CRETELLA 6.5: S’inventa di testa il vantaggio biancorosso, lottando come un leone e cercando nella ripresa il gol dalla distanza.

SERSANTI 6: Non sarà stata la sua partita migliore, ma gioca con grande carattere e avvia l’azione in occasione del gol di Giunta.

GIUNTA 7: Gioca soltanto il primo tempo, servendo a Cretella l’assist del primo gol e segnando con una precisa staffilata il gol del 2-1. (Dall’8’ st RAIMO 5.5: Ci mette grinta e tanta buona volontà, contro un avversario difficile).

GALLIGANI 7: Nel primo tempo fa quello che gli pare: dribbling, accelerazioni e magie, oltre all’assist per il gol di Giunta. Cala un po’ nella ripresa.

MOSCATI 6: Maestoso nel difendere palloni, trova alla mezz’ora della ripresa, su suggerimento di Fratini, una girata al volo di grande difficoltà davanti porta, che finisce di poco a lato. (Dal 44’ st GIANI SV: Gioca una manciata di minuti di recupero per provare ad acciuffare il pari).

MAGRINI 6: Forse questa volta paga alcune scelte di formazione e, soprattutto, i pochi ricambi come quote a disposizione.