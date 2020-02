40 anni fa fu tolto alla famiglia e dato in adozione: fratello e cugina lo cercano

BAGNO DI GAVORRANO – Una storia (quasi) a lieto fino, quella di due cugini che dopo 40 anni si sono finalmente ritrovati e conosciuti. Una gioia e un abbraccio che annulla quattro decenni di dubbi e di domande. Ma è una storia “quasi” a lieto fine perché all’appello manca ancora un fratello, che i due cugini ora stanno cercando.

Ma partiamo all’inizio: dagli anni 70. Siamo a Bagno di Gavorrano. I coniugi Valentino Baltaresi e Marisa Signori vivono insieme in via Dogana. Dal loro matrimonio nascono due figli maschi: Roberto Baltaresi nel 1973 e Alessandro Baltaresi nel 1976. Sono anni complicati per la famiglia e per alcune problematiche lo Stato decide nel 1981 di togliere i due figli alla famiglia.

La speranza di tutti i parenti era che i fratelli crescessero insieme, invece vengono divisi e ognuno viene adottato da una famiglia diversa. Non avranno più alcun contatto né fra di loro né con i genitori naturali.

Due anni fa, il figlio più piccolo, Alessandro, oggi 43enne, decide di indagare sulle sue origini e fa richiesta all’ente competente per conoscere il nome dei suoi genitori. Con sorpresa scopre che le sue origini erano più vicine di quanto potesse pensare; Alessandro è nato a Massa Marittima e ha vissuto a Gavorrano. La sua ricerca infine lo porta proprio in via Dogana a Bagno di Gavorrano dove scopre due cose: la prima è che i suoi genitori naturali sono morti, Valentino nel 2010 e Marisa nel 2011, un anno di distanza uno dall’altra. La seconda è che ha un fratello. Non solo. Mamma Marisa aveva altri fratelli, ognuno con figli e così scopre un ramo intero di famiglia che non conosceva.

In paese parte il passa parola e presto scopre che i suoi familiari naturali vivono sempre a Gavorrano. È sua cugina di primo grado, Elisa Signori di 31 anni, il primo contatto con la sua famiglia naturale e l’emozione per entrambi è stata enorme quando si sono visti la prima volta mercoledì scorso. Hanno quarant’anni da raccontarsi e da recuperare, ma soprattutto adesso i due stanno cercando Roberto, il fratello e cugino che vorrebbero tanto riabbracciare. Quello che sanno è che Roberto è nato il 26 settembre 1973 a Massa Marittima e che oggi ha 46 anni. È stato adottato nel 1981, probabilmente a Lucca o in provincia. E la sua famiglia lo sta cercando.