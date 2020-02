Un Follonica Gavorrano coi cerotti sul campo del Flaminia, Vetrini: «Proseguire la striscia positiva»

GAVORRANO – Trasferta a Civita Castellana per un Follonica Gavorrano con i giocatori contati che sfideranno il Flaminia Calcio nella quinta giornata del girone E di serie D. Una trasferta delicata per i ragazzi di Paolo Indiani, privi di Placido e Grifoni, che puntano ad allungare la serie positiva che dura da quattro giornate contro un’avversaria reduce da un bel pareggio esterno sul campo della capolista Monterosi. I biancorossoblù hanno invece mancato per un soffio il successo pieno (sbagliando un rigore con Brega a 15’ dalla fine) a Cannara su un terreno pesantissimo che non ha permesso a grossetani di esprimere al meglio le loro potenzialità.

“Follonica Gavorrano e Flaminia – dice il direttore generale Filippo Vetrini – sono due squadre che si equivalgono nei valori, come testimonia la classifica. Abbiamo qualche defezione, ma giocheremo con attenzione e determinazione per proseguire la striscia positiva”.

All’andata il Follonica Gavorrano si era imposto per 3-2 più con il cuore che con la tecnica. In questi mesi, con l’arrivo di Indiani sulla panchina, la formazione ha fatto un salto di qualità passando dalle sabbie mobili dei playout a posizioni a ridosso della zona playoff. E contro il Flaminia l’obiettivo sarà confermare quanto di buono è stato fatto nelle ultime settimane.

Ceduto alla Fiorentina il talentuoso portierino classe 2002 Niccolò Carcani, mister Indiani deve rinunciare ad un gruppo di giocatori: Mattia Placido rimane a casa per jun disturbo influenzale, Giulio Grifoni non ha ancora ripreso ad allenarsi, Christian Farini è indisponibile, mentre l’attaccante Andrea Jukic è rientrato in gruppo ma non è ancora pronto per rientrare in campo. Prima di annunciare lo schieramento iniziale, il tecnico di Certaldo dovrà anche verificare le condizioni fisiche di Marco Berardi. In preallarme per giocare dal primo minuto Alex Colucci il 19enne difensore centrale arrivato nel corso della settimana dal Sud Tirol.

I diciannove convocati: Wroblewski, Ombra, Bruni, Ferrante, Pietro Carcani, Ferraresi, Valente, Colucci, Berardi, Torelli, Pardera, Gemignani, Apolloni, Rosa Gastaldo, Lepri, Guazzini, Benedetti, Brega, Lombardi. Arbitrerà Gianquinto di Parma coadiuvato da Capasso di Piacenza e Siracusano di Sulmona. Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 sul rettangolo verde di Civita Castellana.

Il programma della 22ª giornata: Aglianese-Cannara, Calcio Flaminia-Follonica Gavorrano, Foligno-Bastia, Grassina-Scandicci, Us Grosseto-Albalonga, Pomezia-Monterosi, San Donato Tavarnelle-Ponsacco, Sporting Trestina-Tuttocuoio, Aquila Montevarchi-Sangiovannese.

La classifica: Monterosi 43 punti; Grosseto 42; Albalonga e Grassina 38; Scandicci 35; Aquila Montevarchi e Calcio Flaminia 31; Follonica Gavorrano 29; Foligno 28; Aglianese 27; Sporting Trestina 26; Cannara e Sangiovannese 24; San Donato Tavarnelle e Pomezia 22; Bastia 21; Ponsacco 15; Tuttocuoio 11.