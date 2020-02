Successo in rimonta degli Juniores del Follonica Gavorrano: Lucchese liquidata

FOLLONICA – Arriva in trasferta e in rimonta la sesta vittoria in campionato degli Juniores nazionali del Follonica Gavorrano contro Lucchese. Nella prima frazione di gioco la Lucchese si è presentata spesso davanti alla porta difesa da Gianluca Mazzi, che ha effettuato tre-quattro parate da campioni.

A inizio ripresa vantaggio dei locali con Sgrilletti che ribadisce a rete una palla finita sulla parte bassa della traversa. Al 67’ il pareggio grossetano: Barlettai raccoglie di testa una punizione dalla tre quarti e fa secco Mattugini. Passano solo tre minuti e arriva il gol partita. Luca Costanzo anticipa il portiere che non può far altro che metterlo giù. Rigore, che lo stesso Costanzo trasforma. La Lucchese prova a rimontare, il Follonica Gavorrano si sbilancia un po’ ma riesce a mantenere il vantaggio. “Non abbiamo disputato una gran partita – commenta mister Giulio Biagetti – ma mi tengo stretto questo successo, che ci serve per il morale, in vista del recupero di mercoledì contro la capolista Sangiovannese”.

LUCCHESE: Mattugini, Cantone, Pardini, Josif, Maltese, Cinelli, Bonuccelli, Bianchi (48’ st Fambrini), Sgrilletti, Yener (10’ st Lenzi), Angeli (45’ st Iannello). A disposizione: Paolini, Ghiloni, Belli, Durante, Nutini. All. Graziani.

FOLLONICA GAVORRANO: Mazzi, Curcio (20’ st Rubegni), Molia, Barlettai, Carrella (10’ st Pacchini), Cavallini, Mordini, Cordovani, Costanzo, Xhafa (40’ st Yanga), Righini. A disposizione: Boe. All. Biagetti.

ARBITRO: Francesco Masi di Pontedera.

MARCATORI: 5’ st Sgrilletti, 22’ st Barlettai, 25’ st (rig.) Costanzo.