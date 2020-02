GROSSETO – Aumentano ancora le già alte temperature in questo strano inverno in Maremma. Oggi, nella prima giornata di febbraio, le minime non dovrebbero scendere sotto i 12 gradi, davvero molto alte, con massime attese attorno ai 16 gradi.

Resta anche un vento da sud, sud est piuttosto sostenuto, con raffiche fino a 20 chilometri. E non cambia neppure la situazione del cielo, con nuvole all’orizzonte per quasi tutta la giornata. Non sono previste precipitazioni, almeno nella città di Grosseto.

Qualche raggio di sole potrebbe spuntare all’orizzonte nella zona sud della provincia di Grosseto. Temperature alte ovunque, con minime che sfioreranno i 10 gradi perfino nei comuni amiatini.

