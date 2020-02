Goleada dell’Atlante Grosseto al Cagli: vendetta servita e terza vittoria di fila

GROSSETO – Terza vittoria consecutiva per l’Atlante Grosseto che strapazza 7-1 l’inseguitrice Cagli e incanta ancora una volta il suo pubblico alla Bombonera. Una prestazione importante in una gara gestita senza affanno, grazie a una rosa quasi al completo e contro un rivale con le armi spuntate.

Biancorossi in doppio vantaggio nei giro di pochi minuti: prima rompe il ghiaccio Latino con bolide all’angolino e poi bella azione di Gaetano Senesi che scambia con Gianneschi e firma il raddoppio mettendo la sfera sul secondo palo. Un espulso fra gli ospiti per un fallo di gioco seguito da proteste, mentre i locali creano gioco ma rallentano i giri. Tutt’altro atteggiamento nel secondo tempo per i grossetani che al 4′ si portano sul 3-0 con Davide Senesi e dopo un’azione corale firmano il 4-0 con Gaetano Senesi solo davanti al portiere (con tanto di tunnel), collezionando anche 5 o 6 legni, compreso un palo con ribattuta e subito dopo un doppio palo. Non sbaglia invece il debuttante Lardarolo, ultimo tesserato fra i maremmani e autore del 5-0 su tiro libero. A seguire gloria ancora per Latino. Esordio anche per il portiere Pasquini che a 5 minuti dalla fine si vede trafiggere da un avversario. Ciliegina sulla torta, il 7-1 di Fabinho di potenza.

“Grande vittoria col giusto atteggiamento – ha detto il tecnico Alessandro Izzo nel dopopartita – i miei ragazzi non hanno dimenticato che all’andata perdevano sei a zero nel solo primo tempo. Una prestazione davvero convincente, con gioco corale e divertente e manovre veloci e fluide. La vendetta è stata servita. Abbiamo lasciato le postazioni scomode della classifica e adesso vogliamo avvicinarci il più possibile al gruppetto che ci precede. Mi spiace per quei dieci minuti del primo tempo durante i quali non siamo stati il vero Atlante e per il gol subito ma per il resto un plauso ai miei ragazzi. Adesso andremo a Gubbio a fare la nostra partita contro una squadra molto attrezzata e in lotta per la vittoria finale, ma come sempre rispetto per tutti e paura per nessuno”.