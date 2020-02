Gea a caccia della Sesa Empoli con omaggio a Bryant: «Coloriamo il palazzetto di giallo e viola»

GROSSETO – La Cooplat Ambiente Grosseto vuole proseguire il momento positivo (tre vittorie nelle ultime quattro gare disputate) ospitando la Sesa Biancorosso Empoli domenica alle 18 al Palasport di via Austria, nella terza giornata di ritorno del campionato di serie C Silver. I ragazzi di Pablo Crudeli, saliti all’ottavo posto dopo il blitz di Livorno contro il fanalino Liburnia, puntano a consolidare la loro posizione a centroclassifica contro un avversario che li sopravanza di appena due punti.



I biancorossi grossetani avranno anche un buon motivo per cercare la nona vittoria stagionale: all’andata sono stati sconfitti di sedici punti dopo aver chiuso in vantaggio la prima frazione ed aver giocato alla pari con i locali almeno per trenta minuti. Quella di Empoli è stata la prima sconfitta dell’anno ma in questi mesi, nonostante gli infortuni, la Cooplat Ambiente è cresciuta ed è diventata una squadra in grado di giocare alla pari con chiunque. La sfida con la squadra guidata da Magagnoli e Mazzoni si presenta quindi interessante ed importante sia per la classifica che per il morale. Serviranno come al solito concentrazione e determinazione in difesa e buone percentuali al tiro per avere la meglio sul quintetto empolese che ha nel pressing e nella fisicità le sue armi migliori. Grosseto può mettere sul piatto della bilancia l’ottima condizione dei veterani Perin, Morgia, Furi e Ricciarelli e la crescita continua dei più giovani che ormai sanno farsi valere anche nei momenti topici della gara.

La squadra si è allenata bene in settimana, con la massima tranquillità e il rientro di capitan Marco Zambianchi non puà che giovare all’ambiente. Questi i convocati: Battaglini, Bambini, Zambianchi, Perin, Morgia, Furi, Ricciarelli, Simonelli, Scurti, Bocchi, Rocchiccioli, Mari, Gruevski. Arbitreranno Sgherri di Livorno e Pampaloni di Terranuova Bracciolini.



La classifica: Boldrini Fucecchio, Dany Quarrata 22 punti; Juve Pontedera 20; Opus Libertas Livorno, Vismederi Costone Siena, Galli Terranuova, Sesa Empoli 18; Cooplat Ambiente Grosseto, Pall. Valdera, Centro MInibasket Carrara 16; Brusa Us Livorno 14; Colle Basket 10; Audax Carrara 2; Liburnia Livorno 0.

IN RICORDO DI KOBE. Prima della sfida tra Coooplat Ambiente ed Empoli ci sarà un momento dedicato al ricordo di Kobe Bryant e di sua figlia Gianna. «Ci teniamo molto a rendere omaggio a questa grande persona – dice la società del presidente David Furi – Invitiamo tutti gli sportivi grossetani e non solo, a raggiungere il palasport alle ore 17.30 ed a colorarlo di giallo e viola con le magliette di Kobe o dei Lakers. L’ingresso alla partita sarà gratuito ed estendiamo il messaggio anche ai tifosi ed ai giocatori ospiti«. Ci sarà anche la lettura della lettera “Dear Basketball”, seguita da un minuto di silenzio.