Eletti i nuovi vertici della Pro loco, Rossi: «Competenza e qualità. Così rilanciamo il turismo»

ISOLA DEL GIGLIO – “L’amministrazione comunale ripone grande fiducia e speranza nei nuovi vertici della Pro Loco di Isola del Giglio e Giannutri ‘Giovanni Bancalà’”. Così l’assessore al Turismo del Comune di Isola del Giglio Walter Rossi, nell’ambito dell’assemblea che ha eletto i nuovi quadri triennali della Pro Loco con Alessandro Centurioni, presidente, Flaminia Pérez del Castillo, vice, e Giulio Filippini, segretario.

“La fiducia e la speranza – afferma Rossi – è quella di avere in questo soggetto un valido affiancamento nelle politiche e strategie per il turismo. La Pro Loco dell’Isola del Giglio e Giannutri, è la più importante associazione del nostro comune – prosegue l’assessore -. Per convenzione svolge il servizio di informazione ed accoglienza turistica, si occupa della promozione turistica, mantiene e valorizza la sentieristica, svolge eventi culturali e tradizionali di alta qualità e gestisce il calendario di tutti gli eventi dell’isola, supporta e collabora con le associazioni e i comitati, affianca l’Assessorato al Turismo nelle strategie di sviluppo turistico, raccogliendo dati utili per la definizione dell’offerta turistica”.

Il lavoro delle Pro Loco, dunque, si inserisce negli obiettivi che si è posta l’amministrazione comunale. “Siamo impegnati – afferma l’assessore al Turismo – per un forte rilancio dell’economia turistica, coinvolgendo tutti gli attori dell’isola, attraverso le ‘Cabine di regia del turismo’, operative dall’agosto 2019, che si occupano del lavoro di analisi ed individuazione delle opportune strategie. Stiamo poi lavorando per la costruzione del progetto di ‘Destination Marketing’, con relativa piattaforma web, per la definizione di obiettivi che saranno di indirizzo generale e presentati nella Conferenza del Turismo dell’isola del Giglio che si svolgerà nel prossimo mese di marzo”.

“Pertanto – conclude Rossi – l’affiancamento all’Assessorato al Turismo di una Pro Loco attiva e competente, come quella finalmente ben rappresentata dal nuovo esecutivo, costituirà elemento di maggiore energia di estrema importanza per sperare in uno sviluppo della vocazione turistica isolana”.