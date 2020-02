FOLLONICA – Si è aperto oggi, con l’arrivo del Re, la 53esima edizione del Carnevale di Follonica. Domani, poi, si entrerà nel vivo con la prima sfilata dei carri. Di seguito il discorso di Re carnevale:

Eccomi sono Lo Re… conosciuto ai più come Lorenzo Biagi!

Vi aspettavate il solito anzianotto?… e invece quest’anno sono io il vostro Re Carnevale, bello, giovane, aitante e prestante… vengo da lontano, da una città dove è inutile “la Torre è storta da tanto tempo e non casca”, potete stare tutti tranquilli!… ma ormai Follonica mi ha adottato.

Con questa chiave apro le porte di Follonica a voi tutti, cittadini e forestieri, giovani e anziani, perché al Carnevale tutti devono partecipare! Saluto e ringrazio le maestranze che con la loro passione e dedizione rendono possibile ogni anno questa prestigiosa kermesse con l’intento di sensibilizzare chi può migliorare davvero le nostre vite!

In qualità di Vostro Re, mi auspico che il Carnevale rimanga una bella e importante tradizione folkloristica da ripetere ogni anno, ma vorrei che si iniziasse a considerarlo come un’occasione di fare turismo in inverno…e quindi non perdiamoci in inutili chiacchiere…

“No, no quelle si mangiano, altroché! E se qualche brava massaia ce le vuole allungare sul carro durante le sfilate, saranno ben accette…”

Ma eccoci qua con queste 8 bellissime Reginette che rappresentano gli 8 rispettivi rioni: Cassarello, Centro, Zona Nuova, Chiesa, 167 Ovest Campi Alti al Mare, Senzuno, Capannino, Pratoranieri… ma solo una vincerà l’ambito riconoscimento di Madrina di Bellezza 2020!

E così, io Lo Re, dichiaro aperta la 53° Edizione del fantasmagorico Carnevale di Follonica!!

Vedrete, risplenderò su questo scintillante carro, come il sole che si rispecchia su questo scorcio meraviglioso del Golfo di Follonica che ci offre vivaci e indimenticabili tramonti nelle giornate più fredde…tenetene di conto delle nostre spiagge voi che ci passeggiate con i vostri amici a quattro zampe; voi che “il cestino non c’è, la bottiglia l’appoggio sul muretto”, ma a casa vostra fate la stessa cosa??…

Vabbè, dai…pensiamo al Carnevale che è meglio, và!…Qui su questo carro sarò circondato dalle mie splendide ex Reginette che quest’anno hanno voluto rendere omaggio alla famosissima discoteca Studio 54 di New York che ha dettato uno stile di vita strabordante di eccessi e che ha caratterizzato gli anni ’70: ve li ricordate gli anni ’70?…Follonica era viva negli anni ’70!

E allora ringrazio il Club delle Reginette per avermi scelto come Vostro Re! Evviva il Carnevale! Evviva Follonica! (foto Giorgio Paggetti)