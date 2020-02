A scuola arriva il progetto “Il sole in classe”: così si impara a rispettare l’ambiente

FOLLONICA – Il progetto “Il sole in classe”, dedicato allo studio delle energie rinnovabili, è arrivato all’Istituto comprensivo Leopoldo II di Lorena di Follonica.

Mercoledì scorso c’è stato il primo incontro organizzativo tra l’Istituto Leopoldo II di Lorena e i rappresentanti dell’International Inner Wheel del Distretto 209 Italia e dell’associazione Anter (Associazione nazionale tutela energie rinnovabili). Per il comprensivo Leopoldo II di Lorena erano presenti la referente di Istituto per l’Educazione ambientale Lucia Onesti, la referente di plesso Marta Vinciarelli, e le docenti delle classi della scuola primaria di via Bruno Buozzi coinvolte nel progetto, per l’Inner Wheel c’era la presidente Paola Zalaffi e la coordinatrice Laura Alberti, per Anter il delegato Domenico De Palo.

“Il sole in classe” è un progetto educativo che si rivolge alle scuole primarie e secondarie di primo grado per sviluppare la sensibilità dei ragazzi alle tematiche ambientali illustrando i benefici, per l’ambiente e la salute, che derivano dall’utilizzo delle energie rinnovabili.

Grazie al contributo del Distretto 209 dell’Inner Wheel questo progetto è stato arricchito di un cartone animato sull’inquinamento da plastica.

“Il progetto rientra a pieno titolo tra le attività dell’offerta formativa della nostra scuola – spiegano dall’istituto scolastico – che fa parte della Rete nazionale scuole green, che perseguono l’obiettivo di educare gli alunni a stili di vita sostenibili”.

I prossimi incontri si terranno il 13 febbraio e il 17 febbraio nell’Aula Teal, Technology enhanced active learning, la nuova aula inaugurata nella scuola primaria di Buozzi per l’uso di strategie didattiche innovative con gli strumenti che ci offrono le nuove tecnologie.

Gli alunni coinvolti sono 120, ma i percorsi di educazione ambientale sono vari e rivolti a tutti i mille alunni dell’Istituto comprensivo Leopoldo II di Lorena.