Trasferta lucchese per gli Juniores del Follonica Gavorrano, Giovanissimi contro il Grosseto

FOLLONICA – Trasferta abbordabile per gli Juniores nazionali del Follonica Gavorrano, che tornano in campo dopo il rinvio della supersfida con la capolista Sangiovannese per impraticabilità di campo. L’undici allenato da Giulio Biagetti va a far visita alla Lucchese, compagine che segue i biancorossoblù con cinque punti di ritardo. All’andata il Follonica Gavorrano s’impose di misura grazie ad un gol di Cristian Brega dopo cinque minuti. Ancora una volta il mister deve fare i conti con una serie di assenze: a parte Carpentiero e Manollari, non fanno parte della lista dei convocati lo squalificato Farini, Giustarini, per impegni personali, e Avenoso.

«Sono ormai abituato a fare i conti con le assenze – dice Giulio Biagetti – ma possiamo fare bene ugualmente. I ragazzi durante gli allenamenti si muovono bene e fanno vedere delle ottime cose, ma non sempre riescono a metterle in atto in partita. Quello che chiedo è grinta e il giusto atteggiamento». Il fischio d’inizio è domani sabato alle 15.

Il programma del 18° turno (ore 15): Fezzanese-Grosseto, Ghivizzano-Aglianese, Lucchese-Follonica Gavorrano, Ponsacco-Seravezza Pozzi, Real Forte Querceta-San Donato Tavarnelle, Sangiovannese-Aquila Montevarchi, Tuttocuoio-Pontedera.

La classifica: Sangiovannese 37; Aquila Montevarchi 34; Ghivizzano 31; San Donato Tavarnelle 29; Real Forte Querceta 27; Fezzanese 25; Aglianese 23; Us Grosseto 18; Follonica Gavorrano, Ponsacco e Seravezza Pozzi 17; Lucchese 12; Tuttocuoio 1. Fuori classifica: Pontedera 17.

Gli Allievi provinciali del Follonica Gavorrano, dopo aver tenuto testa alla capolista Paganico, tornano in campo per confrontarsi domenica alle 10,30 al “Varese Bertini” di Bagno di Gavorrano con il Manciano. L’obiettivo dei ragazzi di Marco Cacitti è il secondo posto, che impreziosirebbe una buona stagione. I 2004 sono di scena invece sul campo del Carli Salviano e trasferta anche le due formazioni Giovanissimi: i provinciali fanno visita alla capolista Us Grosseto nel nuovo centro sportivo di Roselle, mentre gli interprovinciali 2006 saranno di scena sul terreno del Castiglioncello.

Il weekend prevede anche la disputa di due concentramenti organizzati dalla Figc e riservati alle categorie Esordienti 2008 e Pulcini 2009, in programma allo stadio Baldaccheri di Campi Alti. I 2009 si esibiranno nel pomeriggio di sabato alle 15,30; i 2008 si ritroveranno domenica mattina alle 10.