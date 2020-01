Trasferta ad alta tensione contro la seconda Modena per il Circolo Pattinatori

GROSSETO – Torna in pista, sabato sera alle 20,45, il Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto per affrontare quella che può essere considerata la trasferta più difficile della regular season, sul campo del Symbol Amatori Modena. La formazione emiliana da Massimo Baraldi è l’unica ad aver rallentato la marcia della Big Red Machine, strappando un meritato 3-3 sulla pista di via Mercurio lo scorso 2 novembre. Dopo quel pareggio i ragazzi di Massimo Mariotti non si sono più fermati e hanno collezionato record su record, conquistando 30 dei trentadue punti a disposizione, con 79 reti fatte e 34 subite, una in più dei modenesi, che hanno però un ritardo di sette punti.



“E’ una trasferta piena di fascino – dice l’allenatore grossetano Massimo Mariotti – ma per noi è una partita come le altre. Vincendola possiamo chiudere il discorso del primo posto fin d’ora, per avere tutte le gare decisive dei playoff in casa. Gli emiliani, tallonati dal Cremona, hanno costruito una squadra per andare in serie A1 e sono stati finora gli avversari più forti che abbiamo incontrato. Il Grosseto, partito per una tranquilla salvezza, si è scoperto strada facendo una squadra da record e con il margine che ha preso si può addirittura permettere di perdere sia con Modena e Cremona e rimanere al primo posto. E’ vero che nei playoff si comincia sempre da zero, ma le squadre più forti possono sbagliare una gara, ma non tre e i valori vengono sempre a galla. A Modena cercheremo l’ennesima vittoria, potendo contare su una buona condizione e un gruppo di giocatori davvero straordinari, che stanno disputando una stagione incredibile”.

Il Grosseto si presenta al gran completo a questa trasferta coi seguenti convocati: Michael Saitta, Raffaello Ciupi; Alessandro Saitta, Gucci, Saaveedra, Vecoli, Gemignani, Brunelli, Battaglia, Buralli (foto di Mimmo Casaburi).



Il programma della 15ª giornata: Estrelas Molfetta-Pordenone, Cremona-Montecchio Precalcino, Amatori Modena-Edilfox Grosseto, Roller Bassano-SGS Forte dei Marmi, Trissino-Thiene.

La classifica: Edilfox Grosseto 34 punti; Symbol Modena 27; Cremona Hockey 26; Roller Bassano 22; Molfetta 20; Thiene 19; Montecchio Precalcino 18; Trissino 15; Forte dei Marmi 6; Pordenone e Sarzana 5.

Marcatori: Montivero (Modena) 33, Pasquale (Trissino) 28, Saavedra (Grosseto) 27, Pochettino (Cremona) 23, Buralli (Grosseto) 21.