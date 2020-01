Sfida casalinga col Grosseto per l’Hc Castiglione, per gli Under 13 la pari punti Viareggio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Torna in campo la squadra di serie B dell’Hc Castiglione a distanza di quattro giorni dalla vittoria per 9-7 al Capannino contro Follonica B, arrivata dopo un un incontro tutt’altro che convincente da parte dei giovanissimi biancocelesti.

In questo sabato c’è da affrontare il derby con il Circolo Pattinatori Grosseto, ma nell’Hc ci sarà sicuramente da fare i conti con la stanchezza: i giocatori che compongono l’ossatura della squadra castiglionese sono infatti reduce dal match di venerdì sera con il difficile incontro a Sarzana, con la maglia dell’Under 19 del Follonica hockey. Tre partite in quattro giorni, tutte difficili e tirate sono davvero tante, anche per un gruppo giovane come quello biancoceleste, e sarà importante dosare bene le forze contro i biancorossi per riuscire a portare a casa tutti e tre i risultati. Il primo è già stato archiviato, con molte difficoltà e anche con poca lucidità e brillantezza. Del resto il team schierato martedì sera al Capannino da Biancucci aveva una età media di 15,6 anni, e sono quindi comprensibili anche momenti di blackout come è accaduto a Follonica.

Ancora assente nell’Hc il portiere Astorino (purtroppo lo sarà per molto) e toccherà ancora ad Alessandro Donnini, che sta facendo veramente molto bene, in considerazione dei suoi 15 anni e del fatto di essersi trovato improvvisamente titolare in senior, difendere la porta. Il ragazzo ha reagito molto bene e con personalità ed il suo allenatore gli ha rinnovato la propria stima e piena fiducia. Tutti arruolati gli altri, anche se con qualche acciacco, in particolare Maldini che risente di una botta rimediata martedì, ma da lottatore quale è sarà regolarmente in campo. Il Grosseto è avversario da prendere con le molle, anche alla luce del momento non troppo positivo della squadra a punteggio pieno con due vittorie in altrettanti incontri. Arbitra D’Alessandro di Viareggio. Il fischio d’inizio è alle 19,30 al casa Mora.

Per le giovanili nel weekend riposa la Under 17, mentre la Under 13 di Luigi Brunelli va a far visita a Viareggio Spv 09, squadra più o meno di pari valore rispetto ai giovani castiglionesi, dato che si trova con gli stessi punti in classifica. All’andata la spuntarono i viareggini per 4-2, e quindi questa sarà l’occasione per una rivincita.

Questi i convocati per le due formazioni biancocelesti.

Serie B: Donnini, Montauti, Perfetti L., Cabiddu, Biancucci, Perfetti E., Guarguaglini, Maldini, Biasetti.

Under 13: Shareef, Ren, Donnini, Mugnai, Palushi, Malvezzi, Fregonese.