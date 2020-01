Poggione: approvato il piano attuativo. «L’edilizia è in ripresa. E ci saranno nuovi posti di lavoro»

GROSSETO – Nella seduta di oggi, venerdì 31 gennaio, il Consiglio comunale ha approvato il piano attuativo dell’area “Poggione”. Rispetto alla precedente adozione, è stata accolta l’osservazione per la revisione delle tipologie edilizie, senza nessuna modifica agli spazi pubblici e al piano urbanistico, solo con una riorganizzazione degli spazi interni ai lotti edificabili.

I lotti residenziali della zona del Poggione, che si sviluppa lungo le vie Argentina e El Alamain, vicino al Maremà, sono stati in parte rivisti e redistribuiti: il piano attuativo prevede la realizzazione di lotti residenziali architettonicamente omogenei ed in armonia col contesto edilizio nel quale andranno ad inserirsi.

All’interno dell’area interessata è stata studiata la realizzazione di una adeguata viabilità stradale che la attraversi e la renda perfettamente percorribile e fruibile, parcheggi pubblici, marciapiedi, pista ciclabile, una fascia continua di verde pubblico e tre isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

“L’approvazione del piano attuativo porterà indubbi benefici economici, creando posti di lavoro per i tecnici e gli artigiani che contribuiranno alla riuscita del piano – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Urbanistica Fabrizio Rossi -. Si tratta di un intervento importante per l’edilizia che si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione cittadina ideato ed implementato da questa amministrazione; un provvedimento che rappresenta anche un chiaro segno di ripresa del settore sul nostro territorio”.