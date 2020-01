Niccolò Carcani saluta il Follonica Gavorrano per la Fiorentina, in arrivo Colucci

GAVORRANO – Un’uscita e un’entrata nel calciomercato del Follonica Gavorrano. Il team maremmano perde uno dei suoi giovani più talentuosi, il portiere Niccolò Carcani, acquistato nelle ultime ore di mercato dalla Fiorentina. L’estremo difensore classe 2002, arrivato in Maremma dalla Virtus Cattolica, si è messo in bella evidenza durante le amichevoli precampionato, le gare con la Juniores nazionale e durante gli allenamenti della squadra di serie D, con la quale ha collezionato quindici panchine. L’operazione è stata conclusa dal direttore generale Filippo Vetrini che a malincuore ha ceduto alla società viola un giocatore di sicuro avvenire, ma allo stesso tempo ha manifestato soddisfazione per averlo valorizzato in pochi mesi, grazie al sapiente lavoro dei propri tecnici, il preparatatore dei portieri Federico Callai in testa.



E’ un prestito il nuovo rinforzo per il gruppo biancorossoblù che comunica di aver acquisito le prestazioni di Alex Colucci, difensore centrale di 185 centimetri, classe 2001, prelevato dalla formazione professionistica del Sud Tirol, con la quale è in rosa dal luglio 2018. Ad Alex, che si è già messo a disposizione di mister Paolo Indiani, il benvenuto ed un grosso in bocca al lupo da parte della società.