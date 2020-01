La schiacciatrice Emma Zanolla ritorna alla Pallavolo Follonica, Veltroni: «Puntiamo alla qualità»

FOLLONICA – Lunga ma con buon esito la trattativa della dirigenza della Pallavolo Follonica per riportarsi a casa la schiacciatrice Emma Zanolla. La formazione di Terza divisione si aggiudica le prestazioni di una sua vecchia conoscenza con ottime esperienze in serie A1, importante sia come elemento in più che come traino per le compagne. Grande la soddisfazione del gm Alfredo Veltroni, che ha curato personalmente la trattativa con grande caparbietà.

“Emma è una giocatrice che in tutte le società può essere un valore aggiunto – ha detto Veltroni – Oltre al livello tecnico porta all’interno dello spogliatoio un bagaglio di esperienza con il pensare da professionista e sarà da esempio per tutte le nostre giovani. Inoltre, in quanto suo grande estimatore, ci tenevo a riaverla di nuovo nella grande famiglia della Pallavolo Follonica specie in questo momento di cambiamento e di crescita che la società sta vivendo. Non può che far bene sia a livello di giocatrice che magari in futuro ad incrementare lo staff degli allenatori, visto che puntiamo ad alzare la qualità. Non mi resta che dire grazie a Emma per aver accettato la nostra proposta, augurandole un grosso in bocca al lupo per questa seconda fase del torneo”.

Zanolla è già presente agli allenamenti da un giorno e sarà ancora a disposizione del mister non appena ultimate tutte le visite necessarie.