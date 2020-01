La fortuna arriva in Maremma: a Grosseto vinti 500 mila euro

GROSSETO – Quarta vincita per “Vincesi una casa al giorno”, l’iniziativa speciale del VinciCasa che mette in palio una casa a sera per una settimana. Nel concorso di ieri, giovedì 30 gennaio, il premio da 500mila euro è finito a Grosseto.

La schedina vincente è stata convalidata presso il Bar Biancorosso di via Emilia. Doppia vincita nel concorso di ieri, visto che un fortunato giocatore di Brescia ha indovinato anche la combinazione vincente (19 25 32 33 35) e centrato un “5” da 500mila euro. Il vincitore porta a casa 200mila euro subito in contanti e il resto da investire per l’acquisto di una casa. La schedina vincente è stata convalidata presso la tabaccheria di via Vittorio Veneto 21B.

Il montepremi complessivo dell’estrazione è stato di 127.650,90 euro. Sono stati centrati anche 18 punti “4” da 290,77 euro ciascuno, 731 punti “3” da 25,32 euro e 8.513 punti “2” da 2,99 euro