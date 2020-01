Il Comune punta sulla Cultura: 100 mila euro di investimenti e il nuovo museo GeoMinerario

«Sono inoltre stati fatti ulteriori investimenti di ristrutturazione – spiegano il sindaco Andrea Biondi e l’assessore ai lavori pubblici Daniele Tonini – per il rinnovo del Museo minerario in galleria e del Teatro delle Rocce, grazie al recupero dei fondi provenienti dai canoni minerari erogati negli ultimi esercizi dalla Regione Toscana al Comune di Gavorrano, vincolati alla valorizzazione e manutenzione dei siti ex minerari, ma non impegnati prima al 2019».

«In dettaglio ecco gli interventi realizzati: rifacimento del palco del Teatro delle Rocce per circa 17.000 euro, rifacimento della staccionata del percorso di ingresso al Teatro delle Rocce per circa 15.000 euro; rifacimento dei quadri in legno e sabbiatura dei macchinari in ferro dell’allestimento museale al Museo minerario in galleria per circa 24.500 euro; allestimento ufficio di informazioni turistiche nella sala del front office Geomet (il futuro museo) nella Porta del Parco e pannelli informativi esterni per circa 18.500 euro; acquisto di 700 nuove sedie per il Teatro delle Rocce simili alle precedenti per circa 23.000 euro».

«Un investimento importante pari a quasi 100.000 euro che testimonia quanto sia prioritario per questa Amministrazione Comunale investire nella cultura e nella memoria, vedendo nei siti gavorranesi del Parco Nazionale delle Colline Metallifere (Geoparco Unesco) luoghi di cultura e leve turistiche per un intero territorio, per questo ci riteniamo molto soddisfatti per quanto fin qui fatto e cogliamo l’occasione per ringraziare gli uffici preposti per l’impegno profuso».