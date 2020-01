Follonica battuto 3-1, vittoria nel derby e punteggio pieno per la Pallavolo Grosseto

FOLLONICA – Secondo turno per il campionato di Terza divisione con il successo esterno della Pallavolo Grosseto nel derby con il Follonica, per il 3-1 finale (25/22 23/25 11/25 17/25). Partenza forte della squadra di casa a sorprendere le ospiti che rincorrono per l’intera frazione non riuscendo però a ricucire lo strappo.

Il secondo set è la parte cruciale del match. Follonica non molla e lotta punto a punto, grazie anche ad una ricezione grossetana non molto precisa. Decisiva una sequenza di Cassi in battuta che di fatto consegna il break a Giovannini e compagne. Sul punteggio di parità, la squadra di Coach Rossi ritrova la giusta tranquillità ed emergono i veri valori in campo chiudendo terzo e quarto set in maniera netta in favore delle biancorosse che rimangono in testa al girone a punteggio pieno. Le convocate: Eleonora Giovannini, Sara Gigi, Chiara Bardini, Camilla Cassi, Giorgia Cappuccini, Chiara Ciri, Elena Ricci, Sabrina Cardarelli, Jessica Rossi, Federica Cipriani e Viola Corridori. All. Rossano Rossi, dir. Laura Angeli.