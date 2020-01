Facci vedere cosa sai fare e vinci lo spettacolo con gli artisti del Cirque du soleil. Ecco come fare

GROSSETO – Ti piacerebbe vincere un biglietto per Tilt, l’attesissimo spettacolo di circo contemporaneo considerato l’evento dell’anno, che sarà a Grosseto al teatro Moderno giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 aprile?

A GROSSETO ARRIVA TILT, LO SPETTACOLO CON I MIGLIORI ARTISTI DEL CIRQUE DU SOLEIL

Il circo più famoso al mondo è in arrivo a Grosseto. Come fare? Inviaci un video al nostro canale whatsApp numero 334.5212000 con la tua esibizione. Canto, ballo, mimo, acrobazie, giocoleria: dai sfogo alla tua fantasia e mettiti in gioco per vincere il circo più bello. Il video deve avere una durata massima di 30 secondi. In bocca al lupo.