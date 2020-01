Cp Alice nella tana dell’Hc Castiglione per la quarta di campionato. Le sfide degli Under

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La quarta giornata del campionato di serie B di hockey pista propone sabato sera alle 19,30 al Palasport di Casa Mora il derby tra l’imbattuto Hc Castiglione e il Circolo Pattinatori Alice Grosseto, alla ricerca del primo brindisi. Un impegno severo per i ragazzi di Alessandro Brizzi, reduci però dall’ottima prestazione offerta contro il Siena Hockey, al termine di una gara persa 4-2, dopo essere stati per lunghi tratti in corsa.

I biancorossi sognano di ripetere la prova di Coppa Italia, con una vittoria di misura, anche se il quintetto di Raffaele Biancucci stavolta cercherà di non farsi sorprendere, potendo contare anche sul fattore campo. I castiglionesi puntano ai playoff e giocheranno con il coltello tra i denti per ottenere il terzo successo. Il Cp Alice vuole fare bella figura e crescere sotto il profilo dell’amalgama e del rendimento. Brizzi recupera Blu Burroni dalla giornata di squalifica e deve rinunciare solo a Tommaso Bruni, che martedì prossimo riprendere gli allenamenti con la squadra. Gli undici convocati: Raffaello Ciupi, Camisoli; Blu Burroni, Angeli, Leonardo Ciupi, Bardini, De Virgilio, Rosati, Alfieri, Bianchi, Filippeschi.

Giovanili. In questo fine settimana riprendono anche i campionati giovanili. Il Cieloverde under 17, allenato da Marco Ciupi, che ha già in tasca il pass per i playoff, giocherà domenica alle 17 a Forte dei Marmi, gli under 13 di Pablo Saavedra scenderanno domenica in campo a Sarzana.