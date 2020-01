Coppa Toscana, esordio vincente per le Under 14 della Gea. Il programma delle altre giovanili

GROSSETO – Debutto vincente in Coppa Toscana Silver per la formazione della Gea Grosseto Under 14 con il netto 44-27 a spese della Bf Livorno. La gara disputata al palasport di via Austria si è praticamente decisa nel primo quarto, nel quale le biancorosse allenate da Luca Faragli hanno messo sedici punti, senza subirne alcuno. Le labroniche hanno reagito nel secondo periodo riducendo leggermente il ritardo, ma Sofia Tanganelli e compagne hanno avuto il totale controllo del match, dimostrando di essere in buona condizione e di poter diventare protagoniste in questa seconda fase della stagione.



Gea Grosseto-B.F. Livorno 44-27

GEA: Tanganelli 13, Camarri, Panella 7, Scalora, Merlini, Landi 3, Nunziatini 9, De Michele 6, Dos Santos, Dottorini, Parrini, Faragli 6. All. Luca Faragli.

B.F. LIVORNO: Rossi 17, Berti 2, Mocanu, Angioni, Meini 2, Papucci, Bitossi 2, Meri, Sartini 4, Consigli. All. Ferrazzi.

ARBITRO: Lorenzo Scurti.

PARZIALI: 16-0, 26-12; 34-19.



Rinviata a marzo la gara delle Under 16 di Andrea Ciolfi contro il Baloncesto Firenze, originariamente prevista per sabato. Domenica invece di scena i maschetti: gli Under 15 di Alessandro Goiorani disputeranno alle 15,30 l’ultimo turno della prima fase sul campo dell’Argentario a Porto Santo Stefano, gli Under 13 di Lorenzo Morgia faranno visita alla Pielle Livorno alle 9,15. Gli Under 18 gold targati Sposta-Menti, dopo aver rinviato al 21 marzo la sfida con la Laurenziana Firenze, torneranno in campo martedì alle 21 a Grosseto per sfidare la Virtus Siena. Il prossimo impegno delle under 14 è invece fissato per il 15 febbraio contro il Baloncesto.