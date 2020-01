Cna e Navigo insieme per fornire consulenza specializzata alle imprese della nautica

GROSSETO – Un’assistenza professionale alle imprese che operano nel settore della nautica. Grazie alla collaborazione avviata tra Cna Grosseto e Navigo, società per l’innovazione e lo sviluppo della nautica, presentata oggi nel corso di una conferenza stampa, le imprese del settore potranno usufruire di assistenza e servizi qualificati.

“Il settore della nautica – spiega Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto – nonostante la crisi degli ultimi anni è in crescita, anche sul nostro territorio, e per questo abbiamo deciso di avviare una collaborazione, la prima di questo tipo a livello nazionale, con Navigo, che vanta una lunga esperienza nel settore e che potrà affiancare le azione proponendo servizi di alta specializzazione accanto a quelli che tradizionalmente noi offriamo”.

Il settore della nautica, infatti, è in controtendenza rispetto al contesto provinciale ed è molto interessante per l’economia perché comprende diverse attività: per esempio i maestri d’ascia, arredamento e design, meccanica, elettronica, oltre ai servizi, come manutenzioni e noleggio.

“Le aziende legate all’economia blu – aggiunge il presidente di Cna Grosseto Riccardo Breda – hanno dimostrato di poter crescere ma per continuare a farlo e ad essere sempre più competitive è necessario affiancare le imprese nei percorsi di innovazione e specializzazione e questo è particolarmente importante in un settore che ha sempre più esigenze e che richiede operatori altamente qualificati”.

Sono più di 50 le imprese del settore associate a Cna Grosseto e tremila operatori in tutta la Toscana ma si tratta – come piega Mauro Sellari, presidente dell’Unione Produzione di Cna Toscana e vice presidente di Cna Grosseto – di una stima al ribasso perché sono molte le realtà che lavorano per il settore, pensiamo a chi opera nella domotica, ai meccatronici, ai tappezzieri specializzati che operano sul territorio”.

Con la convenzione stipulata tra Cna e Navigo gli associati interessati potranno avere consulenza per analizzare il loro fabbisogno, migliorare il posizionamento commerciale, digitalizzare la propria impresa ed avere un supporto per la progettazione e la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei.

Questi servizi si aggiungeranno a quelli che già Cna offre, in materia di credito, formazione, rappresentanza sindacale, e che si integreranno a quelli che può offrire Navigo.

“Cna ha dimostrato attenzione a un settore che ha numeri molti interessanti nel Grossetano – spiega il direttore di Navigo Pietro Angelini – in cui si possono sviluppare professionalità, anche legate a tutto cioè che avviene dopo la vendita di una barca”. Servizi di vario genere, quindi, a partire dalla manutenzione particolarmente importante per le grandi barche “… per la produzione della quali – aggiunge – la Toscana è leader del settore”.

Sono quattro le macroaree di azione della società Navigo (ricerca e sviluppo, consulenza e servizi, eventi e formazione) attiva dal 2007 che aggrega attualmente 150 imprese in Toscana e 30 aziende tra la Sardegna e Malta (dove sono attivi Navigo Sardegna e Navigo Malta). Un network complessivo (incluse le associate del distretto toscano e altre) di 500 imprese coinvolte nei progetti, con accordi con 50 laboratori e le principali università toscane e 150 progetti sviluppati, nel corso di 11 anni, sui principali temi: automazione, digitalizzazione, rapporto barca porto, nuovi materiali, ciclo di vita dei prodotti, nuove propulsioni. Oltre a gestire Penta, braccio operativo del distretto tecnologico della nautica e della portualità toscana, Navigo vede al suo interno rappresentate quattro associazioni di categoria, Camera di Commercio di Lucca, Comune di Viareggio e Provincia di Lucca.

Le azioni rivolte alle imprese

Navigo offre alle aziende alcuni servizi di consulenza e supporto con analisi di mercato, progettazione europea, nazionale e regionale, organizzazione di eventi, mediazione di relazioni tra aziende e centri universitari e con la pubblica amministrazione per istanze tecniche. I servizi specifici sono Yachting business booster (YBB) che offre un check up e accompagnamento operativo sui temi dell’organizzazione, della finanza, del marketing e sui rischi e le responsabilità. Esiste poi Yachting Business Matching (YBM), tavoli d’incontro domanda e offerta e valutazione del potenziale per l’ingresso delle aziende nel settore e il sistema M+ (Marine Plus) che integra la presenza web con i servizi di gestione del porto e li rende disponibili su web e su app.

Navigo può sostenere le imprese anche nella presentazione di progetti e nelle esigenze di formazione specializzata (ad esempio per i comandanti Superyacht, esperti della logistica etc..) e compartecipa ad eventi come Yare-Yachting Aftersales&Refit Experience, fiera business comparto refit e incontro tra comandanti Superyacht e imprese dal 18 al 20 marzo 2020 in Versilia; B&St Broker and Shipyard trading a Viareggio a maggio nel corso del Versilia Yachting Rendez-vous, unico appuntamento internazionale dedicato all’incontro tra cantieri navali e società di brokeraggio e la boat show dell’eccellenza nautica Versilia Yachting Rendez-vous dal 28 al 31 maggio a Viareggio, per il quale Navigo è impegnato, per conto del distretto nautico, nella logistica e negli eventi e rapporti con e per il territorio.