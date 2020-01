Atlante Grosseto contro l’inseguitrice Cagli, Izzo: «Rimaneggiati, ma vogliamo fare risultato»

GROSSETO – Quattordicesima di campionato per l’Atlante Grosseto, che ospiterà la diretta rivale di classifica Cagli, attualmente inferiore di tre punti. Numeri e ultime gare sorridono ai biancorossi, reduci da due belle vittorie, ma di nuovo con una rosa incompleta e diversi incerti fra i titolari.

“I ragazzi si sono allenati a dovere e sono fiduciosi – ha detto l’allenatore Alessandro Izzo – Ancora una volta però non posso dire che avrò la squadra al completo pur non escludendo sorprese dell’ultim’ora, visto il cuore dei miei giocatori. Veniamo da un grande risultato, vincere al Mugello contro la Mattagnanese era un compito difficile. Il Cagli è una squadra da rispettare e abile nelle ripartenze, all’andata ci ha battuto 6-4 in quella che era la mia seconda panchina. Le nostre assenze giocano a loro favore e sicuramente li fanno diventare i favoriti, ma noi possiamo finalmente contare sul fattore Bombonera, campo finalmente diventato amico dopo la bella e meritata vittoria contro la Lastrigiana”.

Non pochi i giocatori in dubbio, fra cui il capitano Gianneschi e il portiere titolare Triches. “Ci seguiranno alcuni elementi dell’Under 17 – ha continuato Izzo – e sono pronto ad inserirli nel caso ci fosse bisogno. L’obiettivo è fare risultato ed avvicinare il gruppetto che ci precede. Latino disponibile? Chissà. Giuseppe Moccia? Più no che si. Kerpen? Si vedrà sabato. Ci tengo a ringraziare a nome mio e della società il ristorante trattoria Il Balugano di Scarlino per la collaborazione”.

Arbitreranno Scarfone di Genova e Di Gangi di Albenga; cronometrista Turini di Pontedera. Il fischio d’inizio è domani sabato alle 15 alla Bombonera di via Lago di Varano.

Trasferta contro la Poggibonsese invece, domenica alle ore 11, per l’Under 19; gara anche questa delicata per i biancorossi, secondi a due punti dalla vetta occupata da Gubbio. Arbitrerà Landi di Prato con Maglio di Pistoia cronometrista. Stasera invece spazio alla rosa femminile impegnata nella serie C regionale, che si contenderà la posta in palio contro la meglio classificata Pelletterie calcio a 5; arbitrerà Rudaj di Pistoia.