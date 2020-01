Una lettrice: «Mio figlio, malato cronico, ma l’esame specialistico a Grosseto non si fa più»

GROSSETO – «Mi hanno detto di rivolgermi alla Asl di Lucca, l’esame nella Asl sud est non si può più fare» a parlare è una nostra lettrice, madre di un ragazzo da undici anni malato di Crohn.

Ieri mattina la donna è andata al Cup, il centro unico prenotazioni, per prendere appuntamento per un’ecografia con studio delle anse intestinali per malattia di Crohn.

«Mio figlio ha l’esenzione per questo esame da undici anni – prosegue la mamma -. Necessita di stretto controllo preventivo in quanto ha già subito un’operazione di resezione di oltre 20 centimetri di intestino in occasione della quale fu sottoposto anche ad una stricturoplastica (una patologia piuttosto aggressiva)».

Si tratterebbe di un esame altamente specialistico, che si faceva solo a Grosseto. «Al Cup mi è stato detto che hanno ricevuto direttive per cui tale esame non è più possibile eseguirlo nell’Asl area sud/est e che l’unica data possibile è all’ospedale di Lucca. Chiedo spiegazioni al personale medico del reparto endoscopico dove vengo a sapere che il medico ecografo figura altamente specializzata, sta andando in pensione e non è pronto un turnover».

«Ad oggi mi trovo costretta, pur avendo mio figlio l’invalidità civile, e quindi è esente dal pagamento del ticket, a rivolgermi a una struttura privata per avere ciò che dovrebbe essere un diritto alla salute» conclude la madre.

La Asl, da noi contattata, ha affermato che sta lavorando alla ricerca di una soluzione, perché, trattandosi di una prestazione altamente specialistica, sta cercando persone formate specificamente per questo tipo di esame.