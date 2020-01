Spigole giganti: ancora pesca record in Maremma

ORBETELLO – Ancora una spigola gigante presa in Maremma. Non è la prima volta, in questi giorni, che alcuni lettori ci inviano le loro foto con in mano spigole giganti pescate nei nostri mari.

Tra i Sampei maremmani c’è anche Leonardo Bianchi, di Orbetello. Il pesce, del peso di sette chili, è stato pescato nei giorni scorsi a Porto Ercole.