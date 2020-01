Nona vittoria consecutiva per la Pallamano Follonica, espugnato il parquet del Carrara

FOLLONICA – Nona vittoria in nove gare per la Pallamano Follonica che si impone per 35-26 sul parquet del Carrara. Ennesima gara molto corretta e intensa per il team maremmano che sta interpretando con merito il ruolo di protagonista del campionato di serie B.



Stavolta gli schemi di gioco costruiti da Pesci e Cecchini in allenamento hanno portato la squadra a sviluppare un gioco molto fluido e divertente, senza sbavature o particolari distrazioni. Il solito Ramanoski è stato autore di 17 reti e con Tommaso Pesci si conferma tra i migliori realizzatori del campionato. Note di merito anche per Filippo Gasperini e Zucca autori di pregevoli marcature e ottima la prova di tutta la difesa con grandi meriti di Gruosso, portiere che sta prendendo sempre più consapevolezza della propria forza. Grande concentrazione nel prepartita dei padroni di casa hanno giocato a mille ed il capitano Meoni, chiudendo al massimo la difesa, riesce a portarsi sotto a -5 con un punteggio 8-13. La maggiore esperienza permette agli ospiti di allungare e mantenere il risultato in sicurezza chiudendo il match 26-35; incontro ben arbitrato dalla coppia Piazza-Ganucci ed un pubblico sicuramente sportivo che non ha mancato di sottolineare le belle azioni di gioco di ambedue le compagini e le ottime parate dei portieri.



Domenica prossima 2 febbraio alle ore 17,30 la Pallamano Follonica sarà impegnata tra le mura amiche del pala Golfo contro la squadra dell’Arezzo, rimasta l’unica formazione da incontrare in questo campionato per i maremmani. La formazione del Follonica: Ramanovski 17, Pesci 4, Caruso 2, Giannoni 1, Maiella 1, Zucca 5, Veliu 2, Gasperini 2, Bianchi 1.