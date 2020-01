L’almanacco del Giunco: il 30 gennaio l’ultima esibizione dei Beatles e il delitto di Cogne

GROSSETO – Giovedì 30 gennaio, santa Giacinta Marescotti vergine francescana, il sole sorge alle 7.35 e tramonta alle 17.21. Accadeva oggi:

1595 – Romeo e Giulietta di William Shakespeare viene rappresentato per la prima volta.

1649 – Re Carlo I d’Inghilterra viene decapitato.

1751 – Papa Benedetto XIV pubblica la Lettera Enciclica Prodiit iamdudum, sul digiuno della vigilia di san Mattia apostolo del 1751.

1781 – Gli articoli della Confederazione vengono ratificati dal 13esimo stato USA, il Maryland.

1790 – La prima barca specializzata come scialuppa di salvataggio viene provata sul fiume Tyne.

1835 – Fallito tentativo di assassinare il presidente statunitense Andrew Jackson.

1847 – Yerba Buena, città della California spagnola, viene ribattezzata San Francisco.

1862 – Viene varata la prima nave corazzata degli Stati Uniti, la USS Monitor.

1889 – Il principe ereditario al trono dell’Impero austro-ungarico, arciduca Rodolfo viene trovato morto con la sua amante, la baronessina Maria Vetsera, a Mayerling.

1900 – Le truppe britanniche che combattono i Boeri in Sudafrica chiedono rinforzi.

1911

– Il Servizio Navale Canadese diventa la Royal Canadian Navy;

– Il cacciatorpediniere USS Terry (DD-25) effettua la prima azione di soccorso di un aereo precipitato in mare, salvando la vita a James McCurdy, a 16 chilometri da L’Avana (Cuba).

1913 – La Camera dei Lord respinge la Irish Home Rule Bill.

1921 – Votazione popolare in Svizzera per sottoporre al referendum i trattati internazionali.

1925 – Il governo turco espelle da Istanbul il patriarca Costantino VI.

1933

– Giuramento di Adolf Hitler nella posizione di cancelliere tedesco;

– Il primo dei 2.956 episodi di The Lone Ranger va in onda per radio.

1944 – Le truppe statunitensi invadono Majuro nelle Isole Marshall.

1945 – Ultimo discorso radiofonico di Adolf Hitler al popolo tedesco.

1945 – La nave passeggeri Wilhelm Gustloff viene affondata da un sommergibile sovietico nel Mar Baltico causando la morte di oltre 9000 naufraghi.

1948 – Mahatma Gandhi viene ucciso da un estremista indù.

1964 – La sonda spaziale Ranger 6 viene lanciata dalla Nasa. La sua missione è di trasportare delle telecamere e schiantarsi sulla superficie lunare.

1966 – Viene siglato il Compromesso di Lussemburgo per l’utilizzo del metodo maggioritario nella CEE.

1968 – Guerra del Vietnam: l’Offensiva del Têt ha inizio quando le forze Viet Cong lanciano una serie di attacchi a sorpresa nel Vietnam del Sud.

1969 – Londra: Ultima esibizione pubblica dei Beatles sul tetto della Apple Records. Il concerto improvvisato viene interrotto dalla polizia.

1972

– Il Pakistan esce dal Commonwealth;

– Derry: Bloody Sunday, paracadutisti dell’esercito britannico uccidono tredici dimostranti cattolici nordirlandesi nel corso di una manifestazione contro l’internamento senza processo.

1989 – L’ambasciata statunitense di Kabul (Afghanistan) viene chiusa.

1994 – Péter Lékó diventa il più giovane grande maestro di scacchi.

1996

– Il presunto capo della Irish National Liberation Army, Gino Gallagher, viene ucciso mentre è in coda per ritirare il suo sussidio di disoccupazione;

– La Cometa Hyakutake viene scoperta dall’astronomo amatoriale Yuji Hyakutake.

1998 – USA: emissione del francobollo commemorativo di Jim Thorpe.

2002

– Slobodan Milošević accusa il tribunale per i crimini di guerra delle Nazioni Unite di un “attacco ostile e maligno” nei suoi confronti;

– Cogne – Viene assassinato Samuele Lorenzi in quello che diventerà famoso come Delitto di Cogne.

2003 – Il Belgio dà validità legale al matrimonio omosessuale.

2004 – In Giappone esce la visual novel Fate/stay night.

2013 – Naro-1, il primo lanciatore spaziale sudcoreano, mette in orbita il satellite STSAT-2C.

