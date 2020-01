Incetta di medaglie per gli atleti del Kiu Do Kan ai campionati regionali

MASSA MARITTIMA – Presente anche l’Asd Kiu Do Kan di Cecina Massa Marittima e Venturina al campionato regionale di karate Csen aperto a tutti i gradi di cintura e categorie di età.

Nelle gare di percorso, palloncino e prova libera hanno partecipato per la categorie Ragazzi cintura arancio Carlo Dubini, per la cintura bianca, alla prima esperienza di gara, Elia Arnaldi (Ragazzi), Giulio Ravaglia (Ragazzi) e Diego Cozzolino (Bambini). Elia Lotti, cintura gialla categoria Bambini, si è classificato terzo nella specialità prova libera (kata) e secondo nel palloncino.



Nella specialità kata cintura blu, hanno conquistato il terzo posto sia Gioele Granchi negli Esordienti che Leonardo Barsotti nei Ragazzi. Oltre ai giovanissimi hanno partecipato la cintura nera Asia Bongini fra i Cadetti, classificatasi seconda nella gara di Kata e fra i Master la cintura marrone Erika Sili arrivata prima nel Kata, Samuel Stefani classificatosi al primo posto e la cintura Monia Polichetti, seconda.

Bellissima gara bravissimi tutti gli atleti che hanno ricevuto i complimenti dei loro maestri Giorgio Ugrechelize e Monia Polichetti.