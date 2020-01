Gli imprenditori della cordata di Campiano in Regione: «Presto collaborazione pubblico-privato»

MONTIERI – Questa mattina le imprese che lo scorso 13 dicembre acquisirono all’asta giudiziaria l’area industriale di Campiano, nel comune di Montieri, sono state ricevute a Firenze, presso il palazzo della presidenza, dal presidente Enrico Rossi e dal capogruppo consiliare Leonardo Marras.

Presenti tutte le dieci aziende della cordata e l’amministrazione comunale di Montieri con il sindaco Nicola Verruzzi. Il sindaco ha aperto l’incontro presentando nei dettagli il progetto Campiano, dalla sua genesi fino allo straordinario risultato dello scorso dicembre con l’acquisizione. «Esprimiamo grande soddisfazione per l’incontro di oggi nel quale il presidente ha riconosciuto l’incredibile risultato raggiunto e la portata progettuale dell’operazione in termini di riattivazione economica ed occupazionale del comune di Montieri e del territorio circostante tutto».

«C’è la totale disponibilità della Regione ad avviare da subito tavoli tecnici che possano portare in tempi brevi alla stesura di una partnership pubblico privata ed all’attivazione di misure di sostegno allo sviluppo progettuale in itinere – prosegue Verruzzi -. La cordata, infatti, sta lavorando alacremente al progetto di ristrutturazione dell’area che si ipotizza possa prendere il via nella prossima estate».

Soddisfazione anche dalla cordata di imprenditori che hanno «riscontrato disponibilità e volontà di collaborazione e di supporto. Quella di Campiano ha rappresentato e può costituire un modello da esportare e soprattutto un grande rilancio di un territorio periferico e marginale, la dimostrazione di una montagna capace di possedere competenze e capacità in grado di scrivere e progettare pagine nuove del proprio futuro».