Pallavolo, successo sulla Virtus Maremma per gli Under 19 della squadra Uisp Grosseto

GROSSETO – Con il mese di gennaio sono partiti i campionati giovanili Uisp di pallavolo. Nella prima partita del campionato Under 19 misto la squadra Uisp Grosseto ha superato la Virtus Maremma Volley. Il risultato ha visto la struttura di attività Uisp vittoriosa per 3 set a 0 con parziali di 25-10, 25-18 e 25-19. “A causa di alcune assenze la rosa non era al completo – afferma il tecnico Federica Parricchi – ma tutti gli atleti hanno giocato bene e sono soddisfatta”.

Prossimo incontro domenica 2 febbraio, con il match tra Polisportiva Paganico e Virtus Maremma. Lunedì 3 febbraio invece in campo ancora la Sda Pallavolo Uisp e l’Asd Virtus Maremma Volley, ma questa volta con le atlete più giovani per il campionato under 15 femminile.