Nuova escursione della lega trekking nello scansanese fra discese, salite e Villa Romana

SCANSANO – Domenica 2 febbraio la lega trekking Uisp effettua un’escursione nella zona di Scansano. Una lunga discesa iniziale porterà in zona Castellucce, sotto Pereta di Magliano. Da qui i partecipanti proseguiranno per un bel sentiero nel bosco fino ad attraversare un ruscello. Quindi si risalirà in località Ripacci fino alla Villa Romana, detta degli Anili, dove è prevista la pausa per il pranzo. Per il ritorno risalita per una sterrata che chiuderà l’anello fino alle auto (ore 16 circa). Il percorso si presenta mediamente impegnativo e si sviluppa per circa 14 chilometri. Appuntamento a Grosseto via Grieg-Ravel entro le ore 8,45. Per info Daniela 3397091918.