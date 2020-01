FOLLONICA – Sono in corso, tra oggi e domani, le riprese di “Gambero Rosso Hd“, il canale tv dedicato all’enogastronomia in onda sul canale 412 di Sky. Protagonisti di un programma di circa venti puntate che verrà trasmesso nel mese di marzo, Silvia e Mattia, gli street-chef del mitico furgone “Mollica’s Street Food“.

Ieri sono terminate le riprese in studio, all’interno della cucina di un podere a Massa Marittima, e oggi lo staff di Sky e i ragazzi di Mollica’s si sono spostati in piazza a mare a Follonica per le riprese esterne insieme ai clienti affezionati e chiunque voglia di partecipare al programma. Ecco alcuni scatti della giornata di oggi.