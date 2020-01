L’Hc Castiglione espugna il Capannino, battuto il Follonica B nel turno infrasettimanale

FOLLONICA – Vince ancora il Castiglione, anche se nell’inedito turno infrasettimanale di campionato di serie B al Capannino contro il Follonica B, i ragazzi di Raffaele Biancucci hanno faticato molto più del previsto per piegare la resistenza dei padroni di casa di Fabio Bellan: alla fine vittoria biancoceleste per 9-7. È stato un incontro non bellissimo, ben giocato dagli azzurri del golfo con il Castiglione avanti anche sul 3-1 con la doppietta di Maldini e il gol di Cabiddu, dopo l’iniziale vantaggio azzurro di Salvadori.

Probabilmente i castiglionesi hanno creduto di aver già la partita in pugno e invece si sono complicati la vita con una serie incredibile di errori e incertezze in fase difensiva che hanno consentito al Follonica, a metà del secondo tempo, di portarsi addirittura avanti di due reti, dopo il gol lampo di Salvadori (il cronometro segnava 3 secondi dall’inizio della ripresa) e ancora Salvadori su rigore, e la doppietta di Jacopo Mariotti inframezzate dalla rete al volo di Andrea Montauti. Idee confuse e uomini lasciati colpevolmente liberi, aggiunti al portierino quindicenne Donnini, che non ha ripetuto l’ottima prova di Siena, sono stati gli ingredienti della serata no biancoceleste, e c’è voluto un acceso time out a 11 minuti dalla fine per far ritrovare al quintetto castiglionese la solita mentalità vincente; in tre minuti la squadra raggiungeva il pareggio con i gol ancora di Cabiddu e di Lorenzo Biancucci.

Da qui in poi, complice anche un fisiologico calo dei due veterani azzurri Matassi e Salvadori (veramente una grande partita la loro), il Castiglione ha preso definitivamente in mano la partita, chiusa con la doppietta di Cabiddu e ancora un gol di Montauti, con il follonichese Edoardo Mariotti sulla sirena su rigore. Fatto positivo la solita grinta indomabile dei ragazzi di Biancucci che anche questa volta hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, e hanno raddrizzato una partita nata male. Certamente la prestazione rappresenta un campanello d’allarme per lo staff, in vista del derby di sabato contro il Grosseto (al Casa Mora ore 20,45) dove sicuramente non sarà sufficiente il Castiglione visto a Follonica.

FOLLONICA B: Fillini; Mantauti, Pocci, Salvadori, J.Mariotti, Matassi, Niccolai, E.Mariotti, Ricceri. All. F.Bellan. HC CASTIGLIONE: Donnini; Biasetti, Montauti, Perfetti, Cabiddu, Santoni, L.Biancucci, M.Mantovani, Maldini. All. R.Biancucci. ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica. RETI: pt (2-3) 4’24 Salvadori (F), 5’31 Maldini (C), 14’15 Cabiddu (C), 20’34 pp Maldini (C), 24’30 J.Mariotti (F); st 0’03” Salvadori (F), 2’19 Montauti (C), 9’19 rig. Salvadori (C), 10’44 e 10’51 J.Mariotti (F), 14’26 Cabiddu (C), 17’31 L.Biancucci (C), 20’11 Cabiddu (C), 22’03 Montauti (C), 23’58 Cabiddu (C), 24’59 rig. E.Mariotti (F).