La Maremma vola in Giappone: aperto un “ponte culturale” tra Sorano e Tokio

SORANO – Una delegazione del governo della città metropolitana di Tokio, guidata da Matsuno Toshim, direttore del dipartimento promozione e amministrazione, ha visitato Sorano dove ha avuto un lungo incontro con il sindaco Pierandrea Vanni. Presente anche l’assessore allo Sviluppo economico Lucilla Burchielli.

Tema dell’incontro il recupero e la riqualificazione dei borghi (problema presente anche in aree periferiche della città metropolitana di Tokio), ma anche la possibilità di aprire un canale informativo a fini turistici-culturali. In questo quadro la delegazione si è detta molto interessata a Sovana, e in particolare alle Vie cave, e al centro storico di Sorano, che ha visitato.

Il direttore del dipartimento ha dato la piena disponibilità per un’opera di informazione e sensibilizzazione nell’area di Tokio di Sorano e Sovana.

I giapponesi hanno espresso apprezzamento per i servizi sociali rivolti agli anziani del comune (trasporto gratuito per gli over 65 che debbono recarsi per visite in ospedale, pasti a domicilio, corsi di ginnastica etc.) facendo notare che nelle loro aree periferiche il 50 per cento e più della popolazione è over 65.

Al termine il capo delegazione ha donato al sindaco la bandierina delle prossime olimpiadi a Tokio.