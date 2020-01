GROSSETO – Restano superiori alle medie stagionali, anche se in leggero calo, le temperature in tutta la provincia di Grosseto. La massima prevista nel capoluogo nella giornata di mercoledì 29 gennaio resta attorno ai 15 gradi, mentre la minima dovrebbe scendere di qualche grado, giungendo fino a 7.

Una situazione comunque quasi primaverile, che prevede temperature di qualche grado anche superiori nelle località marittime e come sempre inferiori all’interno e via via che ci si avvicina al Monte Amiata.

Attenzione al vento, che dopo l’allerta meteo causata nella scorsa settimana tornerà a soffiare in maniera piuttosto sostenuta in tutta la Maremma. Nella città di Grosseto sono previste raffiche fino a 40 chilometri orari tra la nottata e la mattinata.

