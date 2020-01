Campionati regionali, buone conferme dai giovani dell’Atletica Grosseto

GROSSETO – Due volte sul podio i giovani dell’Atletica Grosseto Banca Tema, nei campionati regionali assoluti indoor. A Firenze conquista il terzo posto Andrea De Simone che atterra a 6.58 nel lungo e dimostra una buona condizione, soprattutto in alcuni salti nulli. Il biancorosso si prepara adesso per la rassegna nazionale juniores di Ancona (8-9 febbraio), visto che ha già ottenuto il minimo di partecipazione nel lungo e anche nel triplo.

Stesso piazzamento per Leonardo Ceccarelli, ancora a quota 1.88 per eguagliare il record personale nel salto in alto, mancando di poco la successiva misura di 1.91. Entrambi i biancorossi sono seguiti dal tecnico Alessandro Moroni. Sempre nel lungo maschile, quinto Guglielmo Mainetti che riesce a cogliere il suo primato indoor di 6.51. Al femminile, quattordicesima Ilaria Furi con 4.97 staccando fuori pedana mentre nel triplo dodicesima Gaia Lorenzini Piperno nel triplo con 9.90.



Impegnati quindi i velocisti allenati da Stefano Teglielli con l’allievo Edoardo Cipriani che corre i 60 metri in 7″46 dopo il 7″47 della batteria, invece 7″61 per l’altro allievo Lorenzo Iozia e 7″63 dello junior Filippo Fabbri. Tra le donne la 18enne Eleonora Di Gaetano fa segnare il crono di 8″42, seguita in classifica da Gaia Tedde con 8″45. Debutto nella categoria under 20 di Celeste Tonini con 9″60 sui 60 ostacoli, sotto la guida tecnica di Saveria Frate, e nella gara allieve 10″58 di Chiara Draghi.

Sulle pedane dello stadio Ridolfi, all’aperto, nuovo test anche per i lanciatori biancorossi allenati da Francesco Angius, ancora in fase di rodaggio. Nel martello giovanile è terzo Lorenzo Bigazzi con 49.03, secondo invece Matteo Macchione nella gara assoluta con 49.84, ma per entrambi l’obiettivo è puntato in particolare sulla stagione estiva.