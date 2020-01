Veterani Sportivi e La Stecca fanno il vuoto, crisi nera per Health Lab

GROSSETO – Veterani Sportivi e La Stecca fanno il vuoto. Nella settimana giornata del campionato over 35 di calcio a 7 Csen frena La Macrilela, che perde terreno dalle prime due, mentre l’Health Lab è in una crisi senza fine. I Veterani hanno battuto 5-3 la formazione di Cannatella grazie ad un Nardi in formato super, uomo ovunque ed autore di due reti. Per la formazione di Petri 3 punti che valgono il primato in solitaria, anche se dietro, a due punti La Stecca non si ferma. Anzi, Corina e soci hanno avuto la meglio 5-0 del Ristorante Pizzeria La Macrilela, travolto sotto una pioggia di reti e rimasto a quota 12.

Vittoria di forza del Finanzia e Friends invece che stende 5-4 il Panificio Arzilli grazie alla tripletta di Sciretta, davvero imprendibile per gli avversari. Wongher e Monaci danno il sorriso al Ristorante Il Veliero che si prende 3 punti nel 2-1 contro la Panetteria Maremma. La classifica: Veterani Sportivi 18, La Stecca 16, Ristorante Pizzeria Il Veliero, La Macrilela, Finanzia e Friends 12, Panetteria Maremma 10, Health Lab 9, Panificio Arzilli, Granducato del Sasso 6, Amatori Grosseto 3.

7a giornata

Health Lab-Veterani Sportivi 3-5

HEALTH LAB: Agostini, Miliani, Cannatella, Aluigi, Letteri, Gorelli, Fedolfi, Avino, Paterna, Conti.

VETERANI SPORTIVI: Chiofalo, Nardi, Magaddino, Spampani, Penco, Saleppico, Morini, Niccolai.

Reti: Letteri, Fedolfi, Conti; 2 Nardi, Spampani, Magaddino.

La Stecca-Rist. Pizz. La Macrilela 5-0

LA STECCA: Villani, Fantozzi, Cantalino, Corina, Sacchini, Battistini, Fanfani, Biagetti.

LA MACRILELA: Canu, Casolaro, Benincaso, Di Lorenzo, Latina, Mauro, Riso, Rotondo, Tammaro.

Reti: 2 Corina, 2 Sacchini, Fanfani.

Finanzia e Friends-Panificio Arzilli 5-4

FINANZIA E FRIENDS: Gara, Mazzella, Calabrese, Guazzini, Rossi, Orusei, Bova, Sciretta, Diana, Menato.

PANIFICIO ARZILLI: Fedi, Somma, Lorenzini, Notaro, Pastorelli, Lozzi, Stivaletti, Bruni, Ottaviani.

Reti: 3 Sciretta, Mazzella, Orusei; 2 Somma, 2 Notaro.

Granducato del Sasso-Amatori Grosseto 4-3

GRANDUCATO DEL SASSO: Balducci, Becchi, Pierini, Zenere, Rossi, Blanchi, Calvari.

AMATORI GROSSETO: Alessandroni, D’Andrea, Zerbini R., Zerbini S., Ferro, Bagnoli, Gramazio, Salvafondi.

Reti: 2 Blanchi, Rossi, Zenere; Zerbini R., Zerbini S., D’Andrea.

Panetteria Maremma-Ristorante Il Veliero 1-2

PANETTERIA MAREMMA: Cinelli, Siveri, Carducci, Gigli, Seggiani, Cianti, Meini, Paffetti.

IL VELIERO: Di Roberto, Bruni, Nannini, Troncarelli, Podestà, Solari, Monaci, Baggiani, Wongher.

Reti: Siveri; Wongher, Monaci.