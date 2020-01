Va a fare la spesa ma “dimentica” di pagare le creme di bellezza. Denunciata

GROSSETO – Ha acquistato 13 euro di prodotti alimentari, e, dopo aver pagato, si è avviata verso l’uscita, ma appena ha provato a superare i varchi la sua borsa ha fatto scattare l’allarme. Una donna è stata denunciata, questa mattina, per il furto di alcuni prodotti di dermocosmesi.

La donna, questa mattina, poco dopo le 11, si trovava dentro al supermercato Conad di via Senegal, ha fatto una spesa minima, e, una volta alla cassa, non ha messo sul rullo i prodotti cosmetici, per un valore di 17 euro.

Quando il responsabile del negozio si è avvicinato per il controllo dello scontrino ha tentato di andarsene, ma non ci è riuscita e ha dovuto mostrare il contenuto della borsa. «Con i nuovi sistemi tecnologici installati è ormai quasi impossibile farla franca» affermano dal gruppo Conad.

Sul posto è giunto personale delle volanti e la donna è stata denunciata.