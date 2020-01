Toscana2020: Eugenio Giani a Grosseto, il candidato governatore fa tappa in Maremma

GROSSETO – Verso le elezioni regionali: a Grosseto incontro con Eugenio Giani, candidato alla presidenza della Regione Toscana, per la coalizione di centrosinistra. L’appuntamento è venerdì 31 gennaio, alle 17 e 30, all’hotel Granduca.

L’impegno di Giani, e di tutta la coalizione di centrosinistra che lo sostiene, è per una regione sempre più solidale, attenta alle specificità territoriali, che investe in infrastrutture e cultura, che vuole creare lavoro e opportunità. Ma soprattutto è l’impegno per una regione diffusa – questo lo slogan della campagna elettorale – la cui presenza si senta al centro come in periferia.

Aver scelto Grosseto per uno dei primissimi appuntamenti con i cittadini della Toscana, è un segnale importante del candidato: dimostra un’attenzione particolare verso un territorio che deve e può giocare un ruolo nella Toscana del futuro.

Il risultato in Emilia Romagna è la prova che il buon governo può essere riconfermato con la presenza nei territori, con l’ascolto continuo e la capacità di dare risposte serie e concrete.

Adesso, in Toscana, siamo chiamati ad un impegno altrettanto importante e serrato. Ci aspetta una campagna elettorale complessa, dove nulla sarà dato per scontato e dove la nostra presenza sarà fondamentale e dovrà essere continua. Sappiamo da che parte stare e siamo consapevoli che il centrosinistra unito può vincere.